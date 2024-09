WordPress zavádí povinné dvoufaktorové ověřování pro vývojáře pluginů

Proč dvoufaktorové ověřování?

WordPress, jako jeden z nejpoužívanějších systémů pro správu obsahu (CMS) na světě, hraje klíčovou roli v ekosystému webových stránek. S více než 40 % všech webů běžících na této platformě je zabezpečení na prvním místě. Pluginy a motivy, které vývojáři nahrávají na WordPress.org, jsou používány miliony webových stránek. Jakákoli chyba v zabezpečení by mohla ohrozit celý ekosystém, a tím i důvěru uživatelů.

„Účty s přístupem k potvrzení mohou posílat aktualizace a změny pluginů a témat používaných miliony webů WordPress po celém světě,“ uvedl tým ve svém oznámení. To znamená, že neoprávněný přístup k takovým účtům by mohl vést k vážným bezpečnostním incidentům, jako jsou útoky na dodavatelský řetězec, kde by útočník mohl nahrát škodlivý kód přímo do pluginu nebo motivu.

Například zlomyslný hráč by mohl vložit zadní vrátka do kódu vývojáře, což by umožnilo útočníkům získat privilegovaný přístup k webovým stránkám, které tento kód používají. Takové scénáře nejsou pouze teoretické, již v minulosti došlo k případům, kdy byly pluginy zneužity k distribuci škodlivého softwaru.

Jak 2FA funguje?

Dvoufaktorové ověřování (2FA) je metoda, která zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení tím, že kromě hesla vyžaduje ještě další ověřovací faktor. Většinou se jedná o časově omezený kód, který je zaslán na mobilní telefon uživatele nebo generován aplikací, jako je Google Authenticator. Bez tohoto kódu není možné se přihlásit ani tehdy, pokud by útočník získal přístup k heslu.

Pro vývojáře to znamená, že od října budou muset nastavit 2FA na svých účtech na WordPress.org, pokud mají oprávnění k nahrávání změn do pluginů a motivů. Pokyny k aktivaci této funkce jsou k dispozici na webu WordPress a správci účtů mohou tuto funkci snadno povolit v nastavení zabezpečení.

SVN hesla a další změny

Další novinkou je zavedení hesel specifických pro SVN, což je verzovací systém používaný pro správu kódu na WordPress.org. Tato hesla jsou oddělena od hlavních přihlašovacích údajů účtu, což přidává další vrstvu zabezpečení. Vývojáři, kteří používají automatizované nástroje, jako jsou skripty nasazení z GitHubu, budou muset aktualizovat své skripty tak, aby fungovaly s novými hesly specifickými pro SVN.

Tato opatření, společně s dvoufaktorovou autentizací, mají za cíl eliminovat slabiny, které by mohly útočníci zneužít k přístupu do kódu. I když nejsou všechna úložiště kódu kompatibilní s 2FA, tým WordPressu se rozhodl pro kombinaci „dvoufaktorové autentizace na úrovni účtu, hesel SVN s vysokou entropií a dalších bezpečnostních funkcí v době nasazení“.

Zdroj: Shutterstock

Dopad na komunitu a vývojáře

Tato nová bezpečnostní opatření přinesou výrazné zlepšení v ochraně kódu a zvýší důvěru uživatelů v pluginy a motivy nabízené na WordPress.org. Pro vývojáře to však znamená i nutnost přizpůsobit své pracovní postupy, zejména pokud používají automatizaci v rámci nasazování kódu. Vývojáři si budou muset osvojit nové metody ověřování, což by mohlo způsobit krátkodobé komplikace, než si zvyknou na nové postupy.

Na druhou stranu, dlouhodobé přínosy pro bezpečnost jsou nesporné. Vzhledem k tomu, že WordPress je tak široce využívaný, zabezpečení na úrovni vývojářů je klíčové pro udržení celkové bezpečnosti platformy. Tato změna posiluje důvěryhodnost celého ekosystému WordPress a snižuje riziko útoků na dodavatelský řetězec, které by mohly ohrozit miliony webových stránek.

Jako vývojář nebo správce webových stránek se tedy ujistěte, že jste na tuto změnu připraveni. Aktivujte dvoufaktorové ověřování co nejdříve a zajistěte, že vaše hesla a přístupové údaje jsou v souladu s novými požadavky.