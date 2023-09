X žaluje Kalifornii kvůli zákonu o moderování obsahu na sociálních sítích

Zákon, známý jako AB 587, vyžaduje, aby společnosti sociálních médií zveřejňovaly informace o tom, jak řeší nenávistný projev, extremismus, dezinformace a další problémy, stejně jako podrobnosti o interních procesech moderování. Právníci X tvrdí, že zákon je neústavní a povede k cenzuře.

Byl podepsán kalifornským guvernérem Gavinem Newsomem v září loňského roku. Guvernérova kancelář prezentovala zákon jako způsob, jak zlepšit transparentnost ze strany sociálních sítí. Ale ve stížnosti podané u kalifornského okresního soudu proti kalifornskému generálnímu prokurátorovi Robertu Bontovi X tvrdil, že zákon porušuje první dodatek a kalifornskou ústavu tím, že by mohl donutit společnost moderovat politicky nabitý projev uživatelů.

Zákon „nutí společnosti jako X Corp. k projevu proti jejich vůli, nepřípustně zasahuje do ústavně chráněných redakčních rozhodnutí společností jako X Corp., což má jistě konkrétní účel. Ale i pravděpodobný efekt tlaku na společnosti, aby odstranily, demonetizovaly nebo degradovaly ústavně chráněný projev“, tvrdila společnost ve stížnosti. Dodala, že zákon by mohl uvalit „nadměrnou zátěž“ na společnosti sociálních médií jako Muskův X, který má sídlo v Kalifornii.

Zdroj: Shutterstock

Tiskový mluvčí prokurátora Bonty řekl v e-mailu CNN: „Zatím jsme nebyli seznámeni se stížností, ale budeme ji posuzovat a odpovíme na to u soudu.“ Mluvčí Newsoma poslal CNN prohlášení ze září loňského roku, ve kterém guvernér komentoval zákon. „Kalifornie nebude stát stranou, když jsou sociální média zneužívána k šíření nenávisti a dezinformací, které ohrožují naše komunity a základní hodnoty jako země“, řekl Newsom v prohlášení.

X však není osamocené ve své opozici vůči zákonu. Ačkoli opatření bylo podpořeno některými aktivisty, řada průmyslových skupin měla problém s AB 587. Netchoice, obchodní skupina, která zastupuje Metu, Google, TikTok a další technologické společnosti, argumentovala loni, že AB 587 by pomohl špatným aktérům vyhnout se bezpečnostním opatřením společností a znepříjemnil by jim prosazování svých pravidel. Zastánci tohoto zákona ale na druhou stranu tvrdili, že je nutné zvýšit transparentnost hlavních platforem. „Pokud @X nemá co skrývat, pak by neměla mít námitku proti tomuto zákonu,“ řekl jako odpověď na žalobu X poslanec Jesse Gabriel, který napsal AB 587.