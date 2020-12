Xbos Series S/X je lepším emulátorem Playstation 2 her než samotný Playstation 5

Xbox Series S/X umožňuje s trochou snahy spouštět libovolné programy postavené na UWA platformě, mezi něž se řadí například všestranný emulátor RetroArch. Paletu podporovaných platforem vývojáři neustále rozšiřují, jednou z hlavních novinek v poslední době je ovšem kompatibilita s Playstation 2 tituly.

Z konzole od Microsoftu se v kombinaci s tímto programem tedy stává daleko použitelnější emulátor stařičkých Playstation her, než tomu je v případě nativní podpory Sony. Playstation 5 sice umožňuje jistou formu kompatibility, samotné hraní však neprobíhá lokálně, ale streamuje se z cloudu. A samozřejmě musí mít uživatel daný titul zakoupený z oficiálního obchodu.

Aktivace RetroArch na konzolích Xbox Series X či Xbox Series S je přitom relativně jednoduchá, neobejde se však bez vstupního poplatku. V prvé řadě je nutné pro konzoli aktivovat vývojářský režim, za který musíte zaplatit Microsoftu registrační poplatek 19 dolarů, abyste se dostali do tzv. Microsoft Developer programu.

Z oficiálního Xbox Store následně stáhnete Dev Mode aktivační balíček, který vám umožní instalovat software vzdáleně, tedy za předpokladu, že je kompatibilní s UWA platformou. Jednou z takových aplikací je právě open-source projekt RetroArch, který seženete už zcela zdarma. Jediným současným omezením je limit na velikost souboru, které emulátor zvládne zpracovat, konkrétně 2 GB. Tím se nabídka možných her výrazně ztenčuje. Na videu výše můžete vidět v provozu například God of War či Shadow of the Colossus.