PS3 Emulátor RPCS3 získal masivní vylepšení. AAA hry z PS3 už jdou hrát na PC

Před několika dny byla společností Sony uvedena na světový trh nová herní konzole PlayStation 5 spadající do již deváté generace herních konzolí. Zatímco skalní PS konzoloví hráči slaví uvedení nové herní konzole na trh, tak i PC hráči zajímající se o emulaci herních konzolí mají menší důvod k oslavám.

Zatímco na minulou generaci představující herní konzoli PlayStation 4 zatím neexistuje žádný (a nutno dodat, že ještě dlouho nevznikne) funkční emulátor, tak na PlayStation 3 již ano. Jmenuje se RPCS3 a je vyvíjen od počátku roku 2011. Zpočátku umožňoval spouštět jen jednoduché homebrew aplikace, pak ne moc graficky náročné komerční tituly a v současnosti už i ty největší AAA pecky z dob největší PS3 slávy.

V řeči čísel je nyní pomocí emulátoru RPCS3 na PC hratelných celkem 1889 PS3 videoher, 1066 má status ingame (to znamená, že hra nejde dohrát až do konce a má celkově nízkou stabilitu a grafické glitche) a u 204 her lze zatím spustit jen intro. Vývojáři emulátoru se aktuálně snaží v co nejlepší snímkové rychlosti rozběhat AAA hry z PlayStation 3 na PC.

Vývojáři na emulátoru tvrdě pracují a v posledních dnech ukázali své největší úspěchy. V prvním videu jde vidět 30 až 40 procentní nárůst výkonu u AAA videoher The Last of Us a God of War 3 a u druhého videa přidání nové funkce Multithreaded Shader Compilation (vícevláknová kompilace shaderu).

první video

druhé video

Nejvíce asi bude PC hráče zajímat videohra The Last of Us, tak se podívejme na emulaci této hry blíže.

Jeden z PC hráčů ukázal, že The last of Us už jde dohrát až do konce.

Takto běží The Last of Us nyní na dnes už relativně slabém procesoru Ryzen 5 1600 a grafice GeForce GTX 1060.

A takto na PC s procesorem Ryzen 7 3700X a grafice GeForce RTX 2070.

Obecně doporučená sestava ke spouštění RPCS3 je u procesoru Intel fyzické 6 jádro a vyšší, nejlépe podporující instrukce TSX. Může být i 4 jádro s HT. Pro AMD jsou doporučeny procesory Ryzen s 6 nebo 8 fyzickými jádry. Dále nějaká moderní GPU karta podporující API Vulkan a paměť RAM u počítače minimálně 8 GB.