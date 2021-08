Xiaomi je evropskou jedničkou na trhu s mobily, ve světě je druhý

Zdroj

Nedávno vyšla najevo zpráva od agentury Counterpoint Research, že známý výrobce mobilních zařízení a technologických doplňků, společnost Xiaomi, dokázala ve druhém čtvrtletí tohoto roku překonat i americkou společnost Apple a stala se tak v podstatě druhým největším výrobcem mobilních telefonů na světě.

Na první pozici se až doposud z celosvětového měřítka drží společnosti Samsung, vyvstává však otázka, jak dlouho. Jihokorejská značka totiž zaznamenala pokles poptávky po jejích telefonech o 21%, kdežto Xiaomi zaznamenala za stejné období meziroční nárůst o 7%.

Guess who hit #1 in Europe?



It was an excellent Q2 here at #Xiaomi, thank you everyone who has supported us on our journey so far pic.twitter.com/tBpq7NYDUE