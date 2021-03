Xiaomi přichází s dosud největším kamerovým senzorem od Samsungu

Xiaomi byla také první značkou, jež použila 108MP snímače od Samsungu, tudíž je pochopitelné, že tyto hranice chce posunout ještě o kousek dál. Velikost snímače u fotoaparátů samozřejmě neznamená všechno, nicméně ISOCELL GN2 nabízí hned několik zajímavých funkcí, které stojí za zmínku:

1/1.12“ snímač s pixely širokými 1,4 um (oproti 1/33“ a 0,8 um na telefonu Galaxy S21 Ultra)

50MP nebo 100MP snímky

Ve výchozím režimu fotografie v kvalitě 12,5 MP

Zcela nové automatické zaostřování Dual Pixel Pro s fázemi zaostření vlevo - vpravo a shora - dole

Efektivní Staggered-HDR a Smart ISO Pro zajišťující výrazně lepší dynamický rozsah

120fps 4K slow-motion videozáznamy

A právě debut nové technologie automatického zaostřování Dual Pixel Pro je důvod, proč je tento fotoaparát tolik přitažlivý. Předchozí verze technologie Dual Pixel spočívala v tom, že pro správné zaostření využívala všechny pixely snímače, nejen několik, a se dvěma vertikálně oddělenými fotodiodami byla schopna k zaostření zachytit levou i pravou fázi, stejně jako lidské oči.

Díky tomu je Samsung první společností, která dokázala zavést skutečné nepřetržité automatické zaostřování při nahrávání videa. S technologií Dual Pixel Pro ji teď navíc posouvá na úplně novou úroveň. Namísto vertikálního oddělení dvou zaostřovacích diod je totiž rozděluje diagonálně, takže lze sloučit nejen levou a pravou zaostřovací fázi, ale také horní a dolní. Výsledkem je obraz, který není nikdy rozostřený, včetně pohybujících se objektů.

Specifikace a čísla tedy nabízí vskutku bravurní, otázkou teď už pouze zůstává, zda to opravdu bude stát za to nebo se radujeme předčasně. „Tento obrovský megapixelový fotoaparát je jedním ze způsobů, jak upoutat pozornost. Nemusí to však nutně znamenat, že budete pořizovat nejlepší snímky za jakýchkoliv podmínek. Pro mnoho spotřebitelů existuje představa, že čím větší čísla, tím lepší produkt. Nenechte se však mýlit,“ uvedl Ben Wood z CCS Insight.