Z důvodu úspor ve státní kase bude Česká pošta končit. Její úlohu převezme Uber

Článek vznikl za účelem aprílového žertu, podobnost se skutečnými problémy je čistě náhodná.

Kolem České pošty se točí velké problémy už od nepaměti a její provoz při tom stojí státní kasu balík peněz. Proto se rozhodlo Ministerstvo financí v příštím období zrušit příspěvek České poště, což je pro ni v podstatě likvidační. Nejde o žádné drobné, protože Hamáček chce poště dát až 1,5 miliard Kč. Sám předseda vlády je zastáncem spíše centrálního výdejního skladu: "Proč bychom vám měli zvonit na všechny vaše balíčky? Sorry jako..." prohlásil ve svém projevu.

Toto zrušení má hned několik důvodů. Jedním z nich je urážka státnosti a státních symbolů a aféra kolem poštovních známek, kdy na veřejnosti vznikl nejapný dotaz, na kterou stranu poštovní známky s prezidentem mají vlastně plivat. Podle vyjádření mluvčího prezidenta České republiky již nechtějí toto ponižování déle trpět.

Zastánci České pošty naproti tomu vytvořili sdružení Přátel a zaměstnanců České pošty a ohánějí se tím, že takovým krokem nezničí jen kulturní a historickou organizaci, ale že to bude mít dopad i sociální. Vždyť již malé děti si hrají na pošťáky a slepě zvoní u dveří ve snaze co nejrychleji zdrhnout, než někdo otevře.

Tento zvyk z mládí pak mohou snadno uplatnit při doručování balíků do ruky, kdy pošťák v rámci úspory času jednou zazvoní, hodí lístek a rychle zdrhne, než si jich někdo všimne. Kolikrát musí pošťáci natolik šetřit s časem, že raději ani nedoručují. Dle vyjádření tiskového mluvčího České pošty je to důsledek nedostatku zaměstnanců.

"Naše vize se bohužel nesetkala s pochopením. Nedoručování balíků a následné čekání na přelidněných pobočkách je dlouholetým sociálním experimentem, jak zpomalit dnes tak uspěchanou dobu a naučit čekající lidi mezi sebou komunikovat i jinak, než přes sociální sítě. Zášť je jednou z emocí, která lidi spojuje, a na pobočkách České pošty se nám prozatím tyto praktiky osvědčily. Pokud to bude možné, budeme situaci nadále řešit," odůvodnila své jednání Česká pošta.

Doručování zásilek převezme pravděpodobně světový gigant Uber, který se chce inspirovat Švýcarskou poštou, kde doručují zásilky dronem, namísto České pošty, která se stále marně potácí s fází doručování. Dle vyjádření ze Strakovy akademie by měly ušetřené peníze být použity na zvýšení důchodů a snížení ceny chlebíčků v poslanecké kantýně. Mělo by to vést ke všestranné spokojenosti a větší stabilitě naší ekonomiky.