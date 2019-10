Zahalte se do vůní podzimu: Tipy na mužské i dámské parfémy

Základem koncepce Shiseido je spojení přírody a tvůrčího začátku, které otevírá dveře do světa umění. Parfémovaná voda Shiseido Ever Bloom spojuje v sobě úspěchy parfumerie, designu a kaligrafie. Jedinečné aroma ohromuje smyslným zněním čerstvých not a dlouho zanechává dojem vybrané něhy. Překvapivě ženský a moderní design flakonu si udržuje spojení s tradicemi, připomíná úplně první parfémovou vodu Ever Bloom, která měla závratný úspěch. Tvar porušuje zákony geometrie a dává pocit svobody. K tomu flakonu se tak chce dotknout! Stříbrná záře a luxusní růžové bliky na skle překvapivě přesně přenášejí atmosféru moderního Tokia, v jehož samém srdci se rozpouštějí jemné poupě sakury. "Ať dočasné je nesmrtelné.“ - tak originální myšlenka navštívila parfuméry, které vytvořili unikátní aroma po své cestě do Japonska v době květu sakury.