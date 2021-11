Zakladatel Twitteru, Jack Dorsey, odstupuje z funkce generálního ředitele

Twitter je jednou z nejpopulárnější sociální sítí na světě, která byla založena v roce 2006 čtveřicí Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone a Evan Williams. Právě jeden ze zakladatelů, Jack Dorsey, byl nejen vlastníkem části akcií, ale také generálním ředitelem společnosti. Nyní oznámil, že s okamžitou platností odstupuje ze své pozice a nahradit ho má Parag Agrawal, který doposud vykonával funkci technického ředitele. Parag Agrawal nastoupil do společnosti již v roce 2011 a původně pochází z Indie.

Zajímavé je, že po uveřejnění této zprávy stoupla cena akcií Twitteru o více než deset procent.

Zdroj

Jack Dorsey uvedl, že je dle jeho názoru společnost je dostatečně připravena na to, aby mohla přetrhat pouta se svými zakladateli. Twitter a zejména pak nástupce Jacka Dorseyho má nyní před sebou velkou práci, protože se společnost zavázala, že do roku 2023 dosháne alespoň 315 milionů denních uživatelů, kterým by se mohla zobrazovat reklama. To souvisí s druhým cílem zdvojnásobit tržby až na hranici 170 miliard korun.

Twitter v nedávné době také provedl již první kroky k maximalizaci zisku, jako například zřízení nové předplatitelské služby Twitter Blue, která umožňuje členům získat přístup k článkům bez reklam. Dále pak zavedl funkci Threader, která by měla dlouhé vlákno převést na jeden srozumitelný článek.