Donald Trump žaluje Twitter – chce zpět svůj účet

Zdroj

Donald Trump, bývalý prezident USA, za dobu, kdy byl ve funkci, učinil mnoho kontroverzních rozhodnutí a prohlášení. Vyjadřoval se velice rád například na sociální síti Twitter, která mu to do určité míry tolerovala, protože to byl zkrátka prezident. V momentě, kdy podněcoval k nenávisti a útokům na budovu amerického kongresu, se vedení sociální sítě rozhodlo jeho účet zkrátka zablokovat.

Nyní se však Donald Trump rozhodl požádat federální soud na Floridě, aby nařídil vedení společnosti Twitter obnovit jeho zrušený účet. Mluvčí společnosti se prozatím k této žádosti nijak nevyjádřil. Podle Trumpa byl jeho účet zablokován na základě nátlaku některých členů Kongresu.

Zdroj

Dle Trumpova mínění má Twitter až neúměrně velkou míru kontroly nad politickou debatou v USA, což považuje za velice nebezpečné pro svobodu projevu. Pro Donalda Trumpa byl Twitter významným kanálem, jak komunikovat se svými příznivci, kterých měl před smazáním více než 88 milionů.

Twitter se dlouhou dobu snažil distancovat od Trumpových výroků, ale později začal k jeho příspěvkům, které psal většinou ráno při sledování Fox News, dopisovat i vysvětlující poznámky nebo odkazy na nezávislé odborné zdroje. Trump ve své žádosti podané k soudu uvádí znepokojení nad tím, že jeho účet byl zrušen, ale hnutí Tálíbán ne a dokonce mu Twitter prý umožňuje pravidelně psát příspěvky o vojenských vítěstvích v Afghánistánu.