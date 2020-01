Zásady správného pracovního či herního koutku

Podle čeho nábytek vybrat?

Kancelářský stůl a jeho správný výběr do domácího prostředí je jednou z nejzásadnějších větší, které budete při vybavení pracovny či herního koutu řešit. Určitě dbejte na možnost výškového nastavení. Ideálně by pracovní deska měla být ve výšce loktů sedící osoby (zhruba 60 až 70 cm nad zemí). Pod stolem byste měli mít místo na pohodlné natáhnutí nohou a případně na nožní opěrku. Židle by měla být ergonomická. Zároveň na ní musíte také správně sedět ­– se vzpřímenými zády, s počítačem a jeho doplňky v pohodlném dosahu a se správně nastaveným monitorem (jeho horní hrana by měla být ve výšce vašich očí). Při sezení by stehna s lýtky měla svírat pravý úhel. Světelný zdroj na stůl zvolte s co největší plochou svitu, s dostatečně výkonnou žárovkou s bílým studeným světlem a s možností polohování.

Psací stůl – Halmar Fino

Hlavním materiálem pro výrobu psacího a kancelářského stolu Halmar Fino je dýhovaná dřevotříska. Dýha pochází přímo ze stromu a ve spojení s dřevotřískou nemění svůj tvar. Na jedné straně stolu najdete dvě police k odkládání potřeb nebo knih. Vršek těchto polic pak poskytuje rohový úložný prostor nacházející se přímo na desce stolu. Lidé si tento stůl kupují i kvůli originálnímu designu a vysoké odolnosti. Parametry stolu jsou: šířka 122 cm, hloubka 57 cm a výška 85 cm.

Křeslo Racing Pro ZK-012

Exkluzivní model kancelářského křesla Racing Pro ZK-012 je vyroben z umělé kůže, má pevnou konstrukci a sportovní vzhled. Křeslo, jehož sedák si můžete upravit podle vaší výšky, disponuje dvojicí vyškově nastavitelných podpůrných polštářů pro krční a bederní páteř. Robustní polohovací zařízení a polohovatelné područky pak přispějí k vašemu vyššímu komfortu během sezení. Ergonomicky tvarované křeslo, které disponuje pogumovanými kolečky chránícími vaši podlahu, unese maximálně 130 kg a je vhodné pro osoby do 185 cm.

Křeslo Racing Pro ZK-012 si získalo zákazníky kvalitním ergonomickým provedením, sklopnou funkcí a nastavitelnými područkami.

Lampa Solight WO37-W

Dobré pracovně nebo počítačovému koutku nesmí chybět kvalitní zdroj světla. Recenzenti na Heurece nejvíce oceňují stmívatelnou stolní lampu Solight, která svítí pomocí LED. Tato technologie vám zajistí nízkou spotřebu elektřiny, čímž šetří vaše peníze. Díky dotykovému ovládání a možnosti volby ze 4 odstínů (teplý, neutrální bílý, bílý a studený bílý) zvýšíte svou produktivitu. Jas lampy lze plynule regulovat. Díky USB konektoru v podstavci si můžete snadno nabít například svůj mobil.

Produktivní pracovna, relaxační herní kout

Ať už chcete mít elegantní domácí pracovnu nebo relaxační počítačový kout, vždy věnujte pozornost výběru nábytku. Výška stolu by měla být přizpůsobena vaší vyšce. Stůl by měl mít velkou desku a odkládací prostor. Ergonomická židle a dostatečné osvětlení vám pak na jedné straně zpříjemní pracovní i herní projekty a na straně druhé prospěje vašemu zdraví. Zaměřte se na funkčnost a díky novému vybavení dosáhněte vašich vysněných cílů v realitě i ve světě her.