Zažijte nekompromisní kvalitu zvuku a obrazu na vlastní kůži s VOIX

Ať už patříte do první, nebo druhé skupiny, jistě oceníte, když se vám dostane zážitek té nejvyšší kvality – ten nejčistší, skvěle vyvážený zvuk, kde je slyšitelný každý tón i hláska, a u filmů také perfektně ostrý obraz. Konzumovat audio a video obsah v co největším množství, aniž byste si ho skutečně vychutnali, vás jednou přestane bavit a naplňovat. Jak zařídit, aby k tomu nedošlo? Od toho je tady VOIX.

Zvuk, který jste ještě neslyšeli

Klíčem k jedinečným zážitkům při domácím poslechu vašeho oblíbeného interpreta nebo sledování nového filmu jsou luxusní reproduktory a reprosoustavy. Právě ty, na rozdíl od vestavěných reproduktorů televize i základních reprosoustav dokážou zvuk přednést přesně tak, jak byl nahrán. Při správném nastavení možná ještě lépe.

Nezáleží na tom, jestli zvolíte sloupové, regálové nebo nástěnné reproduktory, přednosti luxusních reproduktorů zůstávají stále stejné nehledě na to, jaký si vyberete typ. Vrcholná provedení reproduktorů téměř automaticky dávají záruku, že z nich bude vycházet zvuk bez šumů na pozadí, bez zkreslení a bez splývání jednotlivých tónů či nástrojových linek dohromady. V neposlední řadě je charakterizuje prvotřídní vzhled a zpracování, kvalitní zvuk tak „uslyšíte“ na první pohled. Zvláštní pozornost si zaslouží subwoofer – jeho přítomnost posune na vyšší úroveň basovou linku, která zvýrazňuje rytmus a harmonii hudby.

Filmový zážitek jako v kině a přitom v pohodlí domova

V případě, že si chcete připadat jako v moderním kině, aniž byste museli vyjít z domu, nabízí se vcelku jednoduché řešení – zařídit si kino doma. Privátní kinosály na klíč jsou snem nejednoho filmového fanouška. Není se čemu divit, všichni dobře víme, že v kině je film zkrátka o něčem jiném než jeho sledování v televizi, byť moderní televize umožňují přehrávání ve vysokém rozlišení. Další dimenzi získá také sledování kvalitní nahrávky koncertu. Jakmile si ho pustíte v domácím kině, rázem se ztratíte v realitě a budete si myslet, že jste si koupili vstupenku na živé představení do první řady.

Co pojem „privátní kinosál“ vlastně znamená? Pochopitelně, že v soukromém kině nemůže chybět projekční plátno a filmový projektor spolu se sestavou špičkových reproduktorů. Pro prostorový zvuk jsou reproduktory umístěny před i za diváky, stejně jako v komerčním kině. Minimem pro vytvoření prostorového zvuku jsou dva hlavní reproduktory po stranách plátna s jedním centrálním vpředu a dva efektové reproduktory vzadu. Zločin by byl vynechat aktivní subwoofer, díky kterému se bude chvět celé vaše tělo nejen při hororu nebo realistickém výbuchu bomby ve filmu, tedy alespoň pokud jde o zvuk. Instalací subwooferu navíc zkompletujete známou konfiguraci ozvučení 5.1. Výjimkou dnes ovšem nejsou ani početnější ozvučovací sestavy, například s využitím vestavných reproduktorů na stropě a dvojicí subwooferů.

To všechno v domácím kině podporují vrcholné přehrávače, zesilovače nebo dotykové ovládací panely veškerého vybavení. Zapomenout nesmíme ani na akustickou úpravu místnosti, která zajistí, že se k vašim uším dostane zvuk v tom správném stavu, a pohodlná polohovatelná sedadla, bez kterých by to prostě nebylo ono.

Realizace privátního kina bez starostí

Privátní kinosál od VOIX plně dostojí svému jménu pouze tehdy, bude-li vytvořen přesně podle vašich představ. Proto si třeba u zmíněných sedadel můžete zvolit jejich design a barvu, stejně jako u obkladů stěn. Co se týká projekční technologie a audio systému, vždy se musí navrhnout individuální řešení v závislosti na velikosti prostoru, kde má kino vzniknout, a počtu a požadavcích jeho budoucích diváků. Výběr všech potřebných technologií je ideální nechat na zkušených odbornících, kteří je vhodně vyberou a zkombinují tak, aby výsledek splnil vaše očekávání. Samozřejmě není problém zařídit ani přehrávání 3D obrazu. Díky centrálnímu systému řízení privátního kina lze kromě aparatury produkující obraz a zvuk ovládat také osvětlení v místnosti nebo elektrické rolety na jednom místě.

Nejlepší možností je, pokud se na realizaci kina myslí při stavbě domu, respektive již při tvorbě projektu, ale překážkou rozhodně není ani instalace do jakékoliv dostatečně velké místnosti v rodinném domě, pro kterou nenacházíte využití – takové instalace jsou naprosto běžné. Ostatně nároky na prostor nejsou nijak velké, pro realizaci kina stačí místnost o velikosti zhruba 20 m2.