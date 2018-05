Zkuste si For Honor nebo XCOM 2 tento víkend zdarma

Pravěk s asasíny a hackery: V editoru Far Cry 5 najdete i další hry od Ubisoftu Michal Pospíchal 03/08/2018 13:00:00 Oficiální rozšíření editoru map pro Far Cry 5 se bude jmenovat Far Cry: Arcade. Hráčům dovolí přidat do hry prvky z dalších titulů Ubisoftu. Vyrazíme do období pirátství i do pravěku. https://cdr.cz/sites/default/files/farcry-arcade-3_0.jpg