Utáhnete Star Wars: Battlefront 2? Vývojáři se podělili o HW požadavky

Na videoherním trhu již nejsou nezávislé hry brány jako něco podřadného. Zjistilo to již i EA. To nyní zastřešuje vývoj sympatické plošinovky Fe, jež se připomíná novým trailerem, který ukazuje...

Na videoherním trhu již nejsou nezávislé hry brány jako něco podřadného. Zjistilo to již i EA. To nyní zastřešuje vývoj sympatické plošinovky Fe, jež se připomíná novým trailerem, který ukazuje unikátní vizuál i hratelnost.

Rozezněte svět písní v 3D plošinovce Fe, vydání na Switch potvrzeno Michal Klacik 08/25/2017 17:00:00 Na videoherním trhu již nejsou nezávislé hry brány jako něco podřadného. Zjistilo to již i EA. To nyní zastřešuje vývoj sympatické plošinovky Fe, jež se připomíná novým trailerem, který ukazuje unikátní vizuál i hratelnost. https://cdr.cz/sites/default/files/fe-gc-2017.png

Déjà vu? Electronic Arts opět rozdává Medal of Honor: Pacific Assault Jáchym Flídr 06/20/2017 00:00:00 V březnu loňského roku bylo možné na oficiálních stránkách Electronic Arts získat zdarma po omezenou dobu jednu ze starších úspěšných stříleček, Medal of Honor: Pacific Assault. Historie se opakuje a stejná akce se k nám vrací. https://cdr.cz/sites/default/files/medal-of-honor-pacific-assault-standard-edition_pdp_3840x2160_en_ww.jpg