Zoom integruje umělou inteligenci od OpenAI

Během několika posledních let se velice rozšířila obliba videokonferencí, zvláště pak těch ve velkých skupinách. Pomocí nejrůznějších platforem se tak uskutečňují pracovní schůzky, přednášky nebo běžná školní docházka. To byl jakýsi impulz pro vývojáře těchto platforem, kteří museli umožnit navýšení počtu uživatelů v jedné videokonferenci a zároveň objevili nové možnosti. Jednou z těchto platforem je i Zoom, který spadá pod americkou společnost založenou v roce 2011 s názvem Zoom Video Communications.

Naštěstí vývojáři se svou prací nekončí a nově představili i další funkce pro platformu Zoom, které jsou tentokrát založené na umělé inteligenci. Důvodem zavedení těchto novinek je pak prostý konkurenční boj mezi Zoomem a dalšími platformami. Kvůli vylepšení funkcionalit na Zoomu se tamní vývojáři spojili se společnosti OpenAI, která stojí třeba za populárním chatbotem ChatGPT.

Cílem by měl být vylepšený chytrý asistent, který se jmenuje Zoom IQ. V praxi by tento asistent mohl být uživatelům velice nápomocen třeba při psaní zpráv, jejich navrhování nebo dokonce by měl Zoom IQ umožnit shrnout dosavadní průběh nějaké videokonference pro ty, kteří se jí nemohou zúčastnit nebo dorazí později.

Podle oficiálních zpráv by po všech plánovaných vylepšeních měl Assistent Zoom IQ pomoci zaměstnancům soustředit se na jejich práci a pomoci jim od časově náročných činností, jako je psaní e-mailů, evidence poznámek či shrnutí nějaké videokonference či skupinové konverzace.