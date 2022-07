Microsoft Teams se stanou sociální sítí pro sdílení fotek a příběhů mezi kolegy

Zdroj

Microsoft Teams se rozhodl inspirovat sociální sítí Facebook a vytvořil novou platformu, která by měla vzniknout jako součást Microsoft Teams. Nová aplikace se jmenuje Viva Engage a její počátky sahají deset let do minulosti, kdy Microsoft zakoupil Yammeru, což byla platforma na sociální sítě zaměřená na business sektor. Nová platforma by ve spolupráci s Microsoft Teams měla být komunikačním centrem na pracovištích.

Viva Engage vypadá jako poměrně věrná replika Facebooku, a to včetně hlavní stránky, konverzace, videí obrázků a mnoho dalšího. Uživatel tak může tuto novou síť využívat prakticky stejným způsobem, akorát tam namísto fotek svých kamarádů uvidí svého šéfa, jak se válí na pláži a ignoruje jeho žádosti o navýšení platu.

Microsoft se snaží o integraci Yammeru do svých platforem od samého začátku, ale prozatím šlo spíše o SharePoint, Office 365 či Skype, ale nikdy se nejednalo o takovou platformu, která by zaujala větší množství podniků k jejich hromadnému využívání.

Díky pandemii koronaviru pak našla platforma Microsoft Teams své místo v business sektoru a mnoho společností ji využívá jako hlavní komunikační prostředek a právě i díky této platformě umožňuje svým zaměstnancům pracovat z domova. Mimo to by Viva Engage měla obsahovat i sekci Stories, které zase znáte ze Snapchatu či Instagramu. Microsoft si od Viva Engage slibuje, že by měla umožnit zaměstnancům z jednoho kolektivu sdílet své nápady, připomínky, pocity i soukromé fotky právě v rámci jedné pracovní skupiny.