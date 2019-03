Zrušení zimního a letního čas se blíží. Plány EU počítají již s rokem 2021

Film si jen tak nestáhnete. Nová evropská směrnice upravuje autorské právo lukas-cihak 03/27/2019 09:00:00 Nová a dlouho diskutovaná směrnice EU dostala v Evropském parlamentu zelenou. Nově nebude odpovídat za zveřejněný obsah autor, ale server. Do dvou let ji musí zavést členské země do své legislativy. https://cdr.cz/sites/default/files/copyindex2.jpg

Film si jen tak nestáhnete. Nová evropská směrnice upravuje autorské právo Středa, 27 Březen 2019 - 09:00 | Francesco | diskuse (7) Nová a dlouho diskutovaná směrnice EU dostala v Evropském parlamentu zelenou. Nově nebude odpovídat za zveřejněný obsah autor, ale server. Do dvou let ji musí zavést členské země do své legislativy.