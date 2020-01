Zvýší nové online casino Betor konkurenci na českém trhu?

Poměrně nedávno se na českém trhu objevilo nové online casino Betor, které doufejme alespoň trochu zvýší konkurenční prostředí v tomto segmentu. Doposud totiž na českém trhu online casin působí pouze zavedené sázkové kanceláře jako jsou Tipsport, Fortuna či Sazka a o konkurenčním prostředí, které by mělo přinést výhodu hráčům, nemůže být řeč.

Pojďme se tedy podívat na to, co přesně na stránkách Betor.cz najdeme, a proč by mohlo být hrozbou i pro zavedené herní giganty, které ani po třech letech platnosti nového loterijního zákona neohrožuje žádný zahraniční konkurent.

Webové stránky online casina Betor jsou pochopitelně optimalizovány jak pro stolní počítače, tak i pro tablety a chytré mobilní telefony, protože hráči na telefonech dnes již převažují. Zahrát na mobilu si můžete nejen z domova, ale třeba i v autobuse nebo z plážového lehátka u moře. Hraní online výherních automatů navíc není nijak náročné na přenos dat, takže nějaké vyšší útraty za data se nemusí nikdo obávat. Pokud se tedy nebude nacházet na druhém konci světa :-)

Přednosti online casina Betor

Na stránkách Betor.cz najdete více než 30 výherních automatů od společnosti e-gaming. Hry tohoto poskytovatele v žádném jiném českém online casinu nenajdete, ale zároveň tyto hry patří v českých kamenných casinech a hernách mezi nejoblíbenější. Klasický ovocný přístroj Multiplay 81 bychom mohli směle pasovat na krále českých automatových her, a pokud ho chcete vyzkoušet online ze svého mobilu, tak v podstatě nemáte jinou možnost než casino Betor.

Casino navíc při založení účtu každému novému hráči připíše 200 Kč, aniž by bylo třeba provést vklad, takže si kdokoli může hru vyzkoušet, aniž by riskoval ztrátu vlastních peněz.

Rychlé vklady přes SMS

Další zajímavou předností casina Betor je možnost provést vklad peněz mobilem přes SMS, kterou žádný stávající konkurent nenabízí. Platba probíhá prostřednictvím virtuální peněženky NeteraPay a vložit lze přes všechny mobilní operátory, tedy O2, T-Mobile i Vodafone. Nevýhodou této platební možnosti jsou vyšší poplatky, ale pokud chcete vložit třeba jen stokorunu nebo se naopak obáváte plateb kreditní kartou, tak pro Vás tato možnost může být ideální volbou.

(18+) Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!