5 nejlevnějších elektromobilů současnosti: Co pořídíte za méně než 500 tisíc?

Elektromobily jsou velkým trendem poslední doby. Pro ekology je to totiž způsob dopravy, který nepředstavuje zvýšenou produkci emisí, tedy alespoň ne primárně. Při výrobě elektřiny potřebné pro elektromobily totiž emise vznikat mohou, ale to je jiný příběh. Některé země to vidí vyloženě jako budoucnost a připravují konverzi celé své dopravy na elektromobily.