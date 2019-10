6 Nejočekávanějších her pro říjen 2019: Zkejsnete u RPG, závodů a stříleček

Vybrali jsme pro vás šestici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Ghost Recon Breakpoint

Vychází 4. října | Windows PC, Playstation 4, Xbox One

Od vydání předešlého Ghost Recon: Wildlands nás dělí pouhé dva roky, mnozí hráči jej stále ještě nestihli celý projít a už se na nás řítí příběhové pokračování s podtitulem Breakpoint. Časově se posouváme o čtyři roky dopředu a migrujeme z nevlídné Bolívie na ostrov Auroa v Jižním Pacifiku, který ovládá vojenská korporace Skell Technology.

Ostrov Auroa slouží společnosti jako technologické ústředí, na kterém vyvíjí a vyrábí vojenskou technologii všeho druhu, od dronů po umělou inteligenci. Opět se obujeme do role Nomada, kterého známe z předchozích dílů, a postavíme se tváří v tvář zběhlému Colu D. Walkerovi (Jon Bernthal). Ani tentokrát nebudeme na tuto polízanici sami, ale pomohou nám až tři další hráči v online kooperaci.

Hardwarové požadavky Ghost Recon Breakpoint:

Nízké 1080p Vysoké 1080p Ultra 1080p Ultra 2k Ultra 4k OS Windows 7/8.1/10 Windows 7/8.1/10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 CPU AMD Ryzen 3 1200 Intel Core I5 4460 AMD Ryzen 5 1600 Intel Core I7 6700K AMD Ryzen 7 1700X Intel Core I7 6700K AMD Ryzen 7 1700X Intel Core I7 6700K AMD Ryzen 7 2700X Intel Core I7 7700K RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM GPU AMD Radeon R9 280X Nvidia Geforce GTX 960 (4 GB) AMD Radeon RX 480 Nvidia Geforce GTX 1060 AMD Radeon RX 5700 XT Nvidia Geforce GTX 1080 AMD Radeon RX 5700 XT Nvidia Geforce GTX 1080 AMD Radeon VII Nvidia Geforce RTX 2080

Grid

Vychází 11. října | Windows PC, Playstation 4, Xbox One



Závodní hry to mají v posledních letech těžké. Jen málokterý titul dokáže okouzlit něčím jedinečným, co by zároveň nepopíralo zákony fyziky. Vývojáři z Codemasters se s touto patovou situací rozhodli vypořádat po svém, a to rebootem své dlouholeté série GRID, která se vyznačuje ideální rovnováhou mezi zábavnou a přístupnou arkádovostí s realistickým ovládáním, které neurazí ani jeden z táborů.

O unikátní zážitek se postará především jedinečná herní mechanika, která upravuje chování cizích řidičů na základě vaší jízdy. Koho naštvete, ten na vás bude mít spadeno a milerád se vám připlete pod kola. Jezdci si své reakce přenášejí mezi závody, takže koho si jednou poštvete proti sobě, toho si jen tak neudobříte. Pokud vás však pošlou do svodidel, užijete si alespoň pohled na krásně zpracované destrukce automobilů, kterým může konkurovat jen málokterý titul.

Hardwarové požadavky Grid:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel i3 2130 nebo AMD FX4300 Intel i5 8600k nebo AMD Ryzen 5 2600x RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GT 640 nebo AMD Radeon HD7750 Nvidia GTX 1080 nebo AMD Radeon RX590 HDD 100 GB volného místa 100 GB volného míst

Call of Duty: Modern Warfare

Vychází 25. října | Windows PC, Playstation 4, Xbox One



Další letošní reboot si připravila značka značek a střílečka stříleček, Call of Duty. Activision ve spolupráci s Infinity Ward se rozhodli oprášit nejopěvovanější díl série, který vyšel již v roce 2007 a dodnes si drží stálou hráčkou klientelu na neoficiálních serverech. V příběhové kampani bude opět kladen důraz na moderní vojenské prvky.

Během misí budete rovněž postaveni před morálními výzvami, kdy budete muset v mžiku rozhodovat o osudech jednotlivců i celých skupin, civilistů i nepřátel. Rozhodnutí se budou přenášet mezi jednotlivými úrovněmi a ovlivní rovněž budoucí příběhové možnosti.

Nenechte se ovšem zmást názvem a nepředpokládejte, že se bude jednat o původní díl v novém hávu. Naopak. Hra více hráčů byla překopaná od základu a s původním dílem příliš nesdílí. Těšit se nově můžete na realistický režim (který odstraňuje uživatelské rozhraní), variaci na Battle Royale, dále 2v2 duely a spousty dalších.

Hardwarové požadavky Call of Duty: Modern Warfare:

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-530 nebo AMD Phenom II X4 810 Intel Core i5-2500K nebo ekvivalentní AMD RAM 6 GB RAM 8 GB RAM GPU NVIDIA GeForce GTS 450 / AMD Radeon HD 5870 NVIDIA GeForce GTX 760 nebo ekvivalentní AMD Radeon HDD 55 GB volného místa 55 GB volného místa

MediEvil

Vychází 25. října | Playstation 4

A do třetice všeho starého a nového, se vrací také Sir Daniel alias kostěný rytíř v předělávce původního MediEvilu z roku 1998. Těžko uvěřit, že nás od vydání prvního dílu dělí téměř čtvrt století a tři plnohodnotné generace konzolí.

Po této dlouhé době ztratil originál pouze na vizuálním půvabu, nikoliv na hratelnosti. I proto se rozhodli vývojáři z Other Ocean Emeryville ponechat všechny důležité prvky na původním místě a jen kostlivce vzřísit do 4k rozlišení v moderním kabátku. Jedinou patrnou změnou tak budou dokreslené oblasti, které v původním díle skrývalo dnes již archaické rozlišení o poměru 4:3 či krátká vykreslovací vzdálenost.

Vychází exkluzivně pro Playstation 4.

Disco Elysium

Vychází 15. října | Windows PC

Tichým koněm letošního října budiž Disco Elysium, který se sice nesluní ve světlech reflektorů jako zbylé značky, ale pozornost si jistě zaslouží. Převrací totiž žánr RPG her naruby a nevídaně. Narozdíl od bojových vlastností rozvijíte v průběhu hry svoji mysl, paměť, vnímavost, umění lhát, kombinovat, počítat či řečnit.

Svými rozsáhlými možnostmi dialogů by se měla přiblížit téměř nevyčerpatelným množstvím možností, které vás pokaždé provedou jinou cestou. I s chybami se počítá, a špatné volby vás rovněž posouvají příběhem dále, jen možná po cestě vrazíte pěstí do kandelábru. Povede se vám s tímto řečnickým arzenálem vyřešit případ vraždy prohnilého města Revachol?

Hardwarové požadavky Disco Elysium:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel i5-7500 nebo AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-7700K nebo AMD Ryzen 7 1800X RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU Integrovaná Intel HD620 nebo ekvivalentní NVIDIA Geforce GTX1060 nebo AMD Radeon RX 480 HDD 22 GB volného místa 22 GB volného místa

The Outer Worlds

Vychází 25. října | Windows PC, Playstation 4, Xbox One

Vydání každého nového RPG ze stáje Obsidian Entertainment je pro fanoušky žánru téměř svátkem. V minulosti nám nadělili takové klenoty jako Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Tyranny, Pathfinder, South Park: The Stick of Truth a velmi podceňovaný Alpha Protocol. Právě prvnímu zmiňovanému se podobá jejich nejnovější a nejočekávanější počin, The Outer Worlds.

The Outer Worlds je sci-fi RPG z pohledu první osoby, které vás namísto nehostinného post-apokalyptického světa uvrhne do vesmíru a provede vás nejzazšími kouty galaxie, plné intrik a znepřátelených frakcí. Rukopis vývojářů tradičně přinese úkoly, které budete se zájmem číst a hloubat nad jednotlivými rozuzleními.

Pozoruhodným přídavkem, který by mohly v brzké době kopírovat i další RPG, bude systém slabin, který vyhodnocuje váš herní styl a na základě něj vás odměňuje či trestá. Vaše postava se tedy nebude skládat pouze z bodíků a talentů, ale také ji budete usměrňovat samotným hraním. Na některé nepřátele si vybudujete fobie, jiné z vás udělají krvežíznivou bestii a podobně.

Hardwarové požadavky The Outer Worlds (předpokládané, neoficiální):

Minimální Doporučené OS Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Core i5-3570K 3.4GHz nebo AMD FX-8350 Intel Core i5 nebo ekvivalentní AMD RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU GeForce GTX 770 2 GB nebo AMD Radeon R9 280X 2GB GeForce GTX 970 4GB nebo AMD Radeon R9 290X 4GB HDD Není známo Není známo

Vrací se s novým obsahem:

Frostpunk se 11. října podívá na konzole Playstation 4 a Xbox One

se 11. října podívá na konzole Playstation 4 a Xbox One DayZ stále žije, ba dokonce rozšíří 15. října pole působnosti o konzole Playstation 4 a Xbox One

stále žije, ba dokonce rozšíří 15. října pole působnosti o konzole Playstation 4 a Xbox One Zaklínač 3: Divoký Hon dokázal neuvěřitelné a 15. října se objeví na Nintendo Switch

dokázal neuvěřitelné a 15. října se objeví na Nintendo Switch WWE 2K20 se po roce vrací s novým dílem, kosti si rozlámete 22. října

se po roce vrací s novým dílem, kosti si rozlámete 22. října Yakuza 4 prošla po 10 letech remasterem a 29. října si ji užijete v novém kabátku

prošla po 10 letech remasterem a 29. října si ji užijete v novém kabátku Resident Evil 5 a Resident Evil 6 si rovněž po 10 letech oprášilo vizáž a 29. října vyjdou obě hry pro Nintendo Switch

a si rovněž po 10 letech oprášilo vizáž a 29. října vyjdou obě hry pro Nintendo Switch Return of the Obra Dinn si získalo hráče svoji černobílostí a půvabem již vloni, letos se 15. října podívá na Playstation 4

Dále vychází...