Adobe začne přijímat obrázky generované AI, má ale přísná pravidla

Zdroj fotografie: Shutterstock

Internetové databáze obrázků mají obecně poměrně skeptický postoj vůči umění generovaného umělou inteligencí. Problém je zde totiž s autorstvím. Umělá inteligence se učí na reálných dílech, a tak umělecké dílo generované umělou inteligencí bývá jen slepené z několika jiných děl od skutečných autorů.

Nejznámější databáze obrázků většinou tuto tvorbu zcela odmítali. Jednou z prvních společností, která připustila uměleckou tvorbu generovanou umělou inteligencí, ale za přesně stanovených podmínek. V praxi to bude fungovat tak, že přispěvatel, který bude chtít nahrát obsah vytvořený umělou inteligencí musí označit takovýto obsah a zároveň bude vyžadováno povolení od autorů všech referenčních obrázků a děl, které byly použit k vytvoření nového obsahu.

Dále nová pravidla stanovují, že jakýkoliv obsah vygenerovaný umělou inteligencí musí být označen jako ilustrace, nikoliv obrázek, byť by byl fotorealistický. Obsah ani popisek nesmějí být zavádějící a přispěvatel je nesmí opakovaně nahrávat do databáze, kde by vzniklo několik duplicitních položek.

Společnost Adobe se jednoduše snaží nají tu nejlepší rovnováhu mezi novými technologiemi a potencionálními problémy s autorskými právy. Mimo Adobe je velice populární obrázkovou databází Getty Images, které naprosto zakázaly jakoukoliv umělou inteligenci. Naproti tomu Shutterstock se přímo spojil s tvůrcem DALL-E Open AI. Je ale možné, že nová pravidla Adobe okopírují i další databáze obrázků a díla vytvořená umělou inteligencí se dostanou do širší veřejnosti.