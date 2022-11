Umělá inteligence od Google předpoví povodně a dokáže lokalizovat požáry

Zdroj: Shutterstock

V posledních letech se čím dál více integruje umělá inteligence v nejrůznějších podobách snad do každého průmyslového odvětví. Její vývojo ženou kupředu i velké technologické společnosti jako Google, který například v minulosti přišel se systémem, který pomocí umělé inteligence dokáže s předstihem předpovídat povodně.

Podle oficiálních zpráv by měl tuto technologii nabídnout v dalších 18 zemích, jako je Brazílie, Kolumbie, Srí Lanka, Burkina Faso, atd. Na internetu však již Google spustil Flood Hub, což je jakási nadstavba na Google Mapy, kde se pomocí barevných bodů zobrazují potencionální rizika, kde může dojít k povodním.

Zdroj: Shutterstock

Podle viceprezidenta společnosti Google, Yossiho Matiase, je toto rozšíření geografického pokrytí možné pouze díky nedávnému vylepšení modelu předpovědi povodní založených právě na umělé inteligenci. Matias Yossi také očekává, že vlivem globálního oteplování se bude počet povodní stále zvětšovat stejně jako jejich závažnost.

Již nyní postihnou povodně každoročně 250 milionů lidí. Google však dokáže předpovědět povodeň zhruba s týdenním předstihem. V minulosti používal Google pro sledování výskytu povodní pouze údajů o hladinách toků a díky tomu předpovídal s předstihem 48 hodin. Nyní, těsně před klimatickou konferencí COP27, přišel s dalším uplatněním umělé inteligence. Tentokrát má ale sledovat lesní požáry.

Matias dále uvedl, že Google pomáhá s lokalizací rozsáhlých lesních požárů, protože je umělá inteligence schopna zobrazit jejích polohu díky satelitním snímkům, a to v reálném čase. Nový nástroj je k dispozici nejdříve v USA, Mexiku, Kanadě a na vybraných lokalitách v Austrálii. Do budoucna se dá ale očekávat jeho rozšíření i do dalších zemí.