Umělá inteligence ohrožuje pornografický průmysl. Vygeneruje porno i bez herců

zdroj: Shutterstock

Umělá inteligence se dnes již běžně používá v mnoha odvětvích. Ne jinak tomu je i v případě generování obrázků, kde jsou známé generátory, které dokážou převést textové zadání na vyvedené grafické dílo. V mnoha případech si lidé nechávají vygenerovat sci-fi díla či romantická díla.

Existují však i tací uživatelé, a je jich čím dál více, kteří si přes tento systém nechávají vygenerovat pornografické obrazy. Nyní sice z takových generátorů často vyleze nesmyslný obraz, jako například žena se třemi rukami. Do budoucna ale bude zapotřebí se zabývat i otázkami etiky umělé inteligence v oblasti sexuálních aktivit.

Pornografie vytvořená pomocí nejnovějších systémů pro generování obrazu se poprvé objevila na scéně prostřednictvím diskuzních fór 4chan a Reddit začátkem tohoto měsíce poté, co jeden uživatel 4chan uveřejnil část z nového webu „Porn Pen“, který se má zabývat čistě generování pornografického materiálu s vysokou věrohodností pomocí umělé inteligence.

zdroj: Shutterstock

Internet je přeplněný nejrůznějšími pornografickými materiály všeho druhu, ale to, co je z pohledu nové platformy lákavé je, že si můžete nechat vygenerovat nahotinku podle vlastních preferencí. Takovou vaši ideální ženu. V praxi to funguje tak, že si nastavíte filtry, kde uvedete, zda se má jednat o mladší či starší dámu, jaké má mít proporce, barvu vlasů, etnikum, atd.

Výsledné dílo je pak v kvalitě 512 x 512 pixelů, což není nic moc. Občas se může jako výsledek objevit i znetvořená tvář či tělo. V souvislosti s Porn Pen nevyvstávají jen etické otázky, ale také by tato umělá inteligence mohla v budoucnu položit celý porno průmysl na lopatky, protože by již nikdo nepotřeboval herce.

Podle odborníků z branže prý potrvá než bude umělá inteligence schopna vygenerovat dokonalou osobu s reálnými emocemi a ve vysokém rozlišení, natož pak celé video. Další otázkou je fakt, že na uměle vytvořené pornografické materiály nepamatuje ani legislativa, což by se mělo tedy v budoucnu změnit. Takovéhle deepfake porno může klidně posloužit i k vydírání a obtěžování lidí.