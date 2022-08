AI od Qualcommu vám vylepší mobilní signál i dosah

Výrobce udává až o pětinu lepší dosah a výrazné zvýšení výkonu pro všechna zařízení připojená na stejnou vysílací věž. Detailně mluví především o zlepšení u pásma pod 6GHz, které je schopné vysokého datového přenosu na krátkou vzdálenost. V reálném scénáři se potom může jednat například o koncert, kdy tisíce lidí najednou potřebují rychlý internet pro sdílení fotek a videí.

Technologie se oficiálně jmenují "AI-Enhanced Signal Boost" (zlepšení signálu pomocí umělé inteligence) a "Smart Transmit Technology" (Technologie chytrého přenosu). Týkají se mobilního signálu 4G a 5G. U vysílače bychom se měli dočkat zlepšení až 3dB (dvojnásobného) a u přijímače dokonce až 4dB.

AI rozpoznává chování a učí se předvídat reálné situace. Mobilní telefon komunikuje s vysílací věží, která zprostředkuje signál. Při pohybu se přepneme na další věž, abychom neztratili signál. Umělá inteligence by měla předvídat chování uživatele i podmínky přenosu.

Zdroj: Shutterstock

Moderní telefony disponují mnoha různě rozmístěnými anténami a AI potom "tuní" v reálném čase antény zařízení a předává informace vysílací věži, která by s takovými informacemi měla vylepšit výkon a podmínky všem uživatelům. Dále by umělá inteligence měla operativně měnit výkon podle informací z Wi-Fi a Bluetooth a perličkou může být, že by AI podle polohy antén v telefonu a uchopení zařízení uživatelem měla optimalizovat výkon.

Nové chipy Snapdragon X70 budou dostupné nejdříve příští rok. Většinou chvíli trvá než se jich dočkáme v mobilních telefonech. Pro představu předchozí varianta chipu (X65) se teprve letos dostala do prvních telefonů s Androidem a iPhone ji dokonce plánuje implementovat až do iPhonu 14, takže na X70 si budeme muset chvilku počkat.