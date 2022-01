Airbnb zvažuje platby v kryptoměnách, zvítězily v průzkumech

Zdroj

Airbnb byla před pandemií koronaviru velice populární služba, která však téměř zkrachovala právě díky koronaviru, kdy byl cestovní ruch paralyzován. Nedávno se generální ředitel Airbnb, Brian Chesky, zeptal na Twitteru: „Pokud by Airbnb mohlo přinést něco nového v roce 2022, co by to mělo být?“

Následně byl zveřejněn Brianem Cheskym seznam šesti návrhů ze 4 000, které byly vyhodnoceny jako nejlepší a nejžádanější.Jednou z nejžádanějších zákazníky byla možnost platit kryptoměnami. Jako další požadované novinky chtěli zákazníci například zavést přehlednější zobrazování cen, zřízení věrnostního programu, lepší zákaznický servis či aktuální poplatky za úklid.

Je zřejmé, že generální ředitel chce svou službu obnovit a vrátit do dob její slávy. Možná právě proto vyhlásil tuto anketu a dodal, že na většině návrhů pracují a na další se podívají, jak to bude možné. Jeden z uživatelů, který navrhoval zavedení platby kryptoměnami, uvedl, že konkrétně on preferuje tuto možnost proto, že některé země blokují mezinárodní platby. Dostalo se mu odpovědi od samotného Cheskyho, že tuto možnost již prověřují.

Podle Cheského obdržela Airbnb od svého založení v roce 2013 platby v hodnotě 336 miliard dolarů. Nezávisle na této anketě se Chesky již několikrát v minulosti vyjadřoval ke kryptoměnám, které již před rokem byly stálým požadavkem. Sám také poukazoval na své propojení s burzou Coinbase, jejíž současný generální ředitel Brian Armstrong byl shodou okolností v minulosti technický manažer Airbnb.