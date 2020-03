Amagon nabízí své supermarkety bez obsluhy konkurenci. Objeví se někdy u nás?

Zdroj: TechCrunch

Nakupování potravin je prakticky nezbytné, ale na druhou stranu bývá dost často spojováno s dlouhými frontami v supermarketech po celém světě. Již před nějakou dobou rozjel Amazon projekt, který se reálně snaží tento problém minimalizovat.

Jedná se o síť prodejen Amazon Go, kde si lidé mohou vybrat, jaké zboží chtějí, a díky senzorům stačí, když opustí krám a částka za nákup je jim automaticky stržena z účtu. Po praktickém vyzkoušení se společnost Amazon rozhodla nabídnout toto know-how i jiným prodejcům.

Dá se předpokládat, že odpor k frontám dal vzniknout službám, jako je Košík.cz či Rohlík.cz a s velkou pravděpodobností by systém Amazon Go uspěl i v království českém. Umožní to prostě vběhnout dovnitř, popadnout, co chcete a vyběhnout ven.

Každý takovýto krámek je vybaven množstvím senzorů, takže vás neustále sleduje a přesně ví, co jste si vložili do košíku. Při odchodu jednoduše sečte celý nákup a odečte z účtu, který máte zaregistrovaný na Amazonu. V tuto chvíli bohužel vedení Amazonu neuvedlo, zda tento systém bude někdy i u nás.