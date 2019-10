Americká armáda chce otestovat v roce 2023 superdělo s dostřelem 1850 km

Americké strategické bombardéry B-52 budou sloužit letectvu bezmála 100 let Ereb 09/27/2019 09:00:00 B-52H jsou těžké strategické bombardéry dlouhého doletu, které dokáží plnit širokou škálu misí. Americké letectvo je díky různým modernizačním balíčkům hodlá udržet v aktivní službě po dobu bezmála 100 let. https://cdr.cz/sites/default/files/b-52_na_letisti.png

Jak by vypadala jaderná válka mezi Ruskem a NATO? Ereb 09/19/2019 11:00:00 Vědci z univerzity v Princetonu vytvořili simulaci, která ukazuje jednu z možností, jak by mohla vypadat totální jaderná válka mezi Ruskem a NATO. V této válce by nezvítězila ani jedna strana a během několika hodin by zemřelo několik desítek miliónů lidí.