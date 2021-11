Americké bombardéry B-21 mohou velet dronům a pěkně zatopit nepřátelským lodím

Podle tajemníka amerického letectva Franka Kendalla zvládnou bombardéry B-21 plnit řadu misí, přičemž se nemusí jednat jen o prosté bombardování nepřítele. V budoucnosti se mohou např. některé B-21 stát velícími a mateřskými letouny pro různé drony a bezpilotní letouny nebo mohou díky svým stealth charakteristikám zaminovat nepřátelské vody a ztížit tak plavbu nepřátelským válečným plavidlům.

V prvé řadě se může B-21 stát velitelem pro různé bezpilotní letouny, které startují z letiště. Tyto bezpilotní letouny by nesly vlastní munici a představovaly by defakto wingmany, pro které by B-21 byla velitelem. Tím by se zvýšila celková palebná letecká síla. Bezpilotní letouny by mohly zničit nepřátelskou protivzdušnou obranu a hlavní cíle přenechat bombardérům B-21.

Dále by B-21 mohly být využití k zaminování pobřežních vod nepřítele. Díky svým stealth schopnostem budou moci B-21 pokládat miny blíže k nepřátelskému území a mohou tak pořádně zatopit nepřátelským plavidlům. Např. v rané fázi čínské invaze na Taiwan by mohly B-21 zaminovat Tchajwanský průliv námořními minami Quickstrike-ER, což by zpomalilo čínskou invazi na Tchajwan.

Letectvo zatím plánuje nakoupit 100 bombardérů B-21. Konečné číslo by se ale mohlo vyšplhat až na 220 těchto letounů. K tomu má pomoci i výše zmíněná víceúčelovost a schopnost B-21 používat na různé mise. B-21 bude sloužit jako náhrada za starší bombardéry B1B Lancer a B-2A Spirit.