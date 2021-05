Americké letectvo úspěšně otestovalo letoun ovládaný umělou inteligencí Skyborg

Projekt Skyborg má za cíl vybavit bezpilotní letouny, robotické wingmany a pilotované bojové letouny umělou inteligencí, která by v případě letounů bez posádky mohla tyto letouny částečně nebo úplně ovládat a v případě letounů s lidskou posádkou by pilotům pomáhala s různými činnostmi (např. s obranou proti nepřátelským střelám, převzala by funkci zbraňového operátora, obsluhovala radar nebo v případě ztráty vědomí lidského pilota by s letounem bezpečně přistála).

První větší milník pro umělou inteligenci Skyborg nastal letos 29. dubna, kdy z Tyndallovy letecké základny na Floridě vzlétl testovací bezpilotní letoun UTAP-22 Mako vybavený ACS (autonomy core system), což je hardware a software pro umělou inteligenci Skyborg a představuje vlastně jakýsi mozek pro letoun, díky němuž může letoun létat bez zásahu lidského pilota. První testovací let trval 130 minut a měl ukázat základní letové schopnosti rané verze umělé inteligence Skyborg a demonstroval bezpečný provoz systému.

UTAP-22 MAKO zdroj: kratosdefense

Mozek ACS reagoval na navigační povely, dodržoval tzv. geoploty, což je definované hranice vzdušného prostoru, ve kterém se může letoun pohybovat a předvedl i koordinované manévrování. Letoun UTAP-22 Mako byl celou dobu monitorován jak ze vzduchu, tak i z pozemních řídících a kontrolních stanovišť.

V následujících měsících pak americké letectvo plánuje další testy Skyborg ACS, takže je pravděpodobné, že se tato umělá inteligence ještě letos objeví v rámci testování i na dalších letounech USAF. Je jasné, že v následujících letech a dekádách bude umělá inteligence integrována prakticky do všech složek ozbrojených sil Spojených států amerických. Že se stane Skyborg pověstným Skynetem se zatím bát nemusíme. O potvrzení eliminace lidských cílů bude v budoucnosti rozhodovat člověk, i když stroje budou vybaveny umělou inteligencí.