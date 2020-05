Americké letectvo v roce 2023 svěří ovládání letounů umělé inteligenci Skyborg

Loni v březnu Pentagon poprvé odhalil program Skyborg. Je to projekt, jehož cílem je vybavit nízkonákladové bezpilotní letouny a pilotované stealth stíhačky umělou inteligencí, která by zajistila převahu amerického letectva i v následujících dekádách. Nízkonákladovými letouny jsou myšleni tzv. robotičtí wingmani, kteří vytvoří pro pilotované stroje doprovodnou letku převážně ovládanou umělou inteligencí.

Robotičtí wingmani vytvoří pro pilotovanou stíhačku předsunutou senzorovou síť a pilotovaná stíhačka bude představovat datový uzel a velitele pro robotické wingmany v roji. Wingmami mohou provádět řadu činností, jako např. hlídkování, průzkum, špionáž, elektronický boj, potlačení nepřátelské protivzdušné obrany, sestřelování nepřátelských letounů nebo bombardování pozemních cílů. Pilot ve stíhačce F-35 nebo F-22 pak může buď hlasovými povely nebo na centrálním displeji vybírat a potvrzovat cíle podle priorit právě probíhající mise. Umělá inteligence vlastně bude dělat ve stíhačce kopilota, případně kdyby byl pilot raněn nebo ztratil vědomí, tak může s letadlem sama přistát.

Nyní americké letectvo hledá robotické wingmany, které bude do budoucna umělá inteligence Skyborg ovládat. Na vývoj různých druhů wingmanů hodlá letectvo uvolnit kolem 400 miliónů dolarů. Momentálně to vypadá, že své návrhy robotických wingmanů představí minimálně čtyři společnosti. Bude to Kratos Defense se svým návrhem wingmana XQ-58A Valkyrie, dále pak Boeing, který momentálně vyvíjí pro Královské australské letectvo wingmana ATS, a pak společnosti Lockheed Martin a General Atomics, které zatím své vize wingmanů nepředstavily.

Wingmani ATS (Boeing) a XQ-58A Valkyrie (Kratos Defense)

Jeden wingman by měl stát jen několik miliónů dolarů (cena za XQ-58 A Valkyrii je odhadována na 3 milióny dolarů). V případě ztráty wingmana to letectvo nepocítí tolik jako kdyby ztratilo stíhačku F-35 v hodnotě kolem 80 až 90 miliónů dolarů. Americké letectvo chce začít testovat wingmany vybavené umělou inteligencí Skyborg do konce roku 2023.