Anonymita Toru v ohrožení: Rusko se chystá odhalit jeho uživatele, tvrdí hackeři

Nedávno jsme vás informovali v jednom z našich článků o tom, že anonymní režim v prohlížečích neukládá akorát historii prohlížeče, ale digitální stopu zanechává uživatel naprosto stejnou, jako v normálním režimu. Jedním z prohlížečů, kteří přesměrovávají datový provoz uživatele nahodilým způsobem přes své servery tak, aby bylo prakticky nemožné uživatele dohledat či sbírat o něm data, je známý TOR.

V poslední době se objevují zprávy dvojího druhu – jedny se týkají společnosti Mozilla, která ve spolupráci s Core Tor People chce integrovat superanonymní režim do svého prohlížeče Firefox. Jinými slovy by prohlížeč Firefox obsahoval část technologie Tor. Druhá zpráva je o projektu, který chce de-anonymizovat uživatele v rámci sítě Tor.

Poděkujme hackerům

Známá hackerská skupina s názvem 0v1ru$ zaútočila zhruba v polovině července na společnost SyTech, kde se jí úspěšně povedlo zmocnit se několika terabajtů dat. Díky tomu, že tato společnost je jedním z hlavních dodavatelů pro FSB (Federal Security Service – ruská tajná služba) se veřejnosti odhalilo i několik projektů, na kterých momentálně FSB pracuje.

Все мы, журналисты, студенты и даже пенсионеры, находимся под навлюдением ФСБ. Присоединяйтесь к нам, как и 0V1ru$, защищая наше будущее! Они не заглушат наши голоса! @tjournal @Dobrokhotov @bbcrussian @unkn0wnerror pic.twitter.com/HUYDas7FSN — DigitalRevolution (@D1G1R3V) 18. července 2019

Jmenovitě se jedná o:

Nautilus – sběr dat uživatelů z různých sociálních sítí

– sběr dat uživatelů z různých sociálních sítí Reward – cílem je nalézt zranitelnost pro sledování uživatelů na torrent sítích

– cílem je nalézt zranitelnost pro sledování uživatelů na torrent sítích Mentor – sledování e-mailové komunikace

– sledování e-mailové komunikace Hope – vytvoření vlastního ruského internetu

A také mezi ně patří Nautilus-S, který pracuje na odhalení všech zranitelností Tor sítě, zejména na de-anonymizaci všech uživatelů. Cílem FSB je tak pravděpodobně sledování uživatelů a sběr dat ze sítě Tor. Zda to FSB již dokáže nebo ne, samozřejmě není veřejně známo. Pokud by bylo zabezpečení Tor prolomeno, došlo by pravděpodobně k hromadnému přesunu uživatelů na jiný typ sítě.