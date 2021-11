Apple spustí nový program „Oprav si sám“. Dodá zákazníkům návod i náhradní díly

Historicky je pro Apple typický opačný přístup, kdy pečlivě střeží svůj hardware a snaží se bojovat s opraváři u soudu. Mezi dalšími případy můžeme zmínit např. zablokování funkce faceID po výměně displeje, od kterého nakonec společnost upustila.

Z počátku by se program měl týkat IPhonu 12 a 13 a později také počítače Mac. Nejdříve by se mělo jednat jen o výměnu baterie, displeje a kamery. Při opravě údajně zákazník neztratí záruku, pokud ovšem nepoškodí zařízení. Apple mimo jiné uvádí: "Program je určen pro techniky nebo osoby se zkušenostmi a znalostmi s výměnou elektronických zařízení a lidé by měli primárně zamířit za profesionálem."

Apple už originální náhradní díly prodává, ale pouze autorizovaným opravnám, kterých je po světě asi 5000 a musejí mít proškolené pracovníky. Nový program by měl díly zpřístupnit všem bezpodmínečně. Půjde o více než 200 součástek a kusů nářadí. Apple také dodá manuály a návody k opravě, které by měli být v textové formě. Zřejmě budou podobné těm, které dnes dodává autorizovaným technikům.

Ceny zatím zveřejněny nebyly. Pro představu dnes stojí oprava displeje IPhonu 13 asi 8 tisíc korun a výměna baterie kolem 2 tisíc korun. Společnost se bude snažit podporovat recyklaci. Zákazníci dostanou kredit za vrácení použitého dílu po výměně. Dosud Apple při opravách zákazníkům použité díly nenechával a kredity by je měly motivovat k vrácení.

V současnosti Apple nabízí záruku 1 rok. Záruka by měla pokrývat nevyhovující zboží a doplňuje zákonnou dvouletou lhůtu. Zákazník si může vybrat v rámci jaké záruky chce reklamovat. Apple navíc umožňuje zakoupit rozšířenou záruku pod názvem AppleCare, kdy za poplatek záruka pokryje i neúmyslné fyzické poškození.

Program by měl startovat v USA začátkem příštího roku a v jeho průběhu se rozšíří do zbytku světa.