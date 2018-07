AR headset Magic Leap One jde brzy do prodeje. Bude vyzbrojen NVIDIA Tegra TX2

Již dlouhou dobu slibuje společnost Magic Leap speciální technologii pro smíšenou realitu vestavěnou do brýlí. Nyní se společnost ohlásila, že brýle s názvem Magic Leap One Creator Edition by měly oficiálně přijít na trh již toto léto, konkrétně před 22. zářím. Konkrétní datum, kdy dojde k vypuštění těchto brýlí na trh, není zatím znám.

První snahy této firmy byly patrné již v roce 2014. V té době však nebylo zcela jasné, o co vlastně půjde. Odborníci se jen domnívali, že na základě investic v celkové výši zhruba 2,3 miliardy dolarů a spolupráce s Googlem, Alibabou, Andreessenem Horowitzem a dalšími lze očekávat něco revolučního. V roce 2015 pak Magic leap poodhalil, že by se mělo jednat o brýle, které by měly být schopny zvládnout hru s roboty v prostředí kanceláře. Tento nápad však dokázal v konkurenčním boji zrealizovat daleko dříve Microsoft se svými HoloLens.

Podle posledních zpráv jsou k dispozici pouze střípky technických parametrů. Headset by měl být osazen ARM Cortex A57 CPU se dvěma 64bitovými jádry a jádrem NVIDIA Denver. Grafika vychází z generace NVIDIA Pascal, obsahuje 256 CUDA jader, dále podporu OpenGL 4.5, OpenGL ES 3.1 a Vulkan API. O paměti se ví pouze to, že má unifikovaný paměťový systém, tzn. že by měl do jednoho poolu integrovat různé paměti.

Podle výše dostupných údajů se dá usuzovat, že tyto brýle budou vybaveny verzí čipu NVIDIA Tegra TX2. Z dalších specifikací není prozatím známo nic, dokonce ani zorný úhel brýlí. Tegra TX2 by měl pohodlně zvládnout vykreslení 200 000 – 400 000 polygonů na obrazovku. Dá se však očekávat, že po optimalizace hardwaru se toto číslo ještě navýší.





Výrobce prohlásil, že tyto brýle nepotřebují vykreslovat žádné pozadí, protože přebírají pozadí z reality, proto se mohou plnou výpočetní kapacitou zaměřit pouze na zobrazované objekty a jejich výstupní výpočetní nároky nejsou tak vysoké.

Konečný výsledek bude jistě poutavý, ovšem stále nezazněl jeden z velice důležitých parametrů, a to je cena. Magic Leap nejsou zdaleka jedinými brýlemi tohoto typu a v konkurenčním boji může právě cena sehrát tu nejdůležitější roli.