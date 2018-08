Assassin’s Creed Odyssey představuje ve videu souboj s Medusou a námořní bitvy

Pokud jste oddaní svým hracím strojům a nenecháte se odradit nechutně hezkým počasím venku, a pokud nevlastníte For Honor, máme pro vás dobrou zprávu. Pokud ne, máme jen obyčejnou zprávu: For Honor...

Zkuste si For Honor nebo XCOM 2 tento víkend zdarma Pavel Vevera 05/05/2018 00:00:00 Pokud jste oddaní svým hracím strojům a nenecháte se odradit nechutně hezkým počasím venku, a pokud nevlastníte For Honor, máme pro vás dobrou zprávu. Pokud ne, máme jen obyčejnou zprávu: For Honor a XCOM 2 budou přes víkend přístupné zdarma. https://cdr.cz/sites/default/files/for_honor_1.jpg

Série Might & Magic se vrací, ale pamětníci zapláčou Jáchym Flídr 03/19/2018 13:00:00 Ubisoft o víkendu spustil internetové přihlášky do chystaného pokračování série Might & Magic Elemental Guardians pro mobilní telefony, kterého se dočkáme ještě letos v květnu. Stačí však tahové RPG nazvat slavným jménem, aby oslovil i pamětníky? https://cdr.cz/sites/default/files/mandateheaven-1.jpg

PREVIEW – Vše, co víme o Assassin's Creed Odyssey. Mrkněte na herní záběry Jáchym Flídr 06/12/2018 01:07:00 Ubisoft dnešní konferenci završil svým největším trumfem pro letošní rok, Assassin’s Creed Odyssey. Oproti neposedným únikům informací však měl tentokrát pevné pódium pod nohama, a mohl ukázat vše podle svých představ. Co jsme se dozvěděli? https://cdr.cz/sites/default/files/ac-ody-1-e3.png