Assassin's Creed by se v příštích dílech mohlo podívat do Jižní Ameriky

Herní série Assassin's Creed má už za sebou 11 velkých hlavních titulů, 6 menších her a pak ještě několik her na kapesní herní konzole a mobilní telefony. Zatím poslední díl této série nás poslal do éry vikingů plenících Anglii v období 9. století. Samotnou hru pak ještě doplní DLC příběhové datadisky, ale co pak? Jak dále pokračovat v sérii?

Jeden ze scénáristů Assassin's Creed série, Alain Merciera, prozradil, že by rád sérii vsadil do oblasti Jižní Ameriky, např. do doby Incké říše a španělských dobyvatelů nebo třeba do oblasti Brazílie. Když se pozastavíme nad samotnou Brazílií, tak jeden z nejúspěšnějších dílů AC série Black Flag byl zasazen mezi piráty z Karibiku v 18. století. Pokud by chtěli scénáristé např. využít 18. století pro příběh z Brazílie, tak v tomto období se rozhořela v Brazílii velká zlatá horečka.

Nutno ale dodat, že společnost Ubisoft pracuje simultánně na několik dílech Assassin's Creed zároveň a příští díl je již nepochybně ve vývoji. Nebylo by to však poprvé, kdy se jeden z členů tvůrčího týmu vyjádřil k zasazení, které se během několika let stalo skutečností. Již v roce 2012 se například Alex Hutchinson vyjádřil negativně k egyptskému zasazení, které se nakonec realizovalo o pár let později v Assassin's Creed: Origins.

Na závěr jen dodejme, že už byly různé spekulace, kam by se AC série měla dále ubírat. Spekulovalo se např. o zasazení do feudálního Japonska, středověké Číny nebo o vzniku trilogie Egypt, Řecko a Řím. Antický Řím se ale nakonec po zasazení do Egypta a Řecka neobjevil. Před pár dny se ovšem objevily i spekulace, které naznačují návrat série do období křížáckých výprav, konkrétně jejího konce v letech 1191-1199. V roli Edmunda bychom navštívili Paříž, Kolín, Korfu, Vídeň, Akko a Dubrovnik.

A co vy? Které místo a časové období byste v této sérii rádi prozkoumali? Podělte se o to s námi v diskusi.