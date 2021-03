Assassin's Creed: Velké zhodnocení této série od nejhorších dílů po ty nejlepší

První hra ze série Assassin's Creed byla vydána 13. listopadu 2007, je to tedy už déle než 13 let od vydání prvního dílu AC, který odstartoval celou sérii, která je mezi hráči tak populární a oblíbená. Společnosti Ubisoft se bohužel nepodařilo udržet stejně vysokou kvalitu ve všech vydaných dílech, ale žádná z vydaných AC her nebyla vysloveně propadák. Pojďme podívat, jak jsou mezi hráči na platformě Steam oblíbené jednotlivé hry z této série.

Jak je už zmíněno výše, tak se toto ohodnocení bude týkat údajů ze Steamu, takže bohužel budou chybět data z herních konzolí. Dále není v celkovém hodnocení přítomen zatím poslední díl Assassin's Creed Valhalla, protože zatím na Steamu nebyl vydán. Zohlednit však můžeme agregátor uživatelských a novinářských recenzí Metacritic, na kterém právě poslední díl Assassin's Creed: Valhalla předčí svému předchůdce Assassin's Creed: Odyssey. Takže jak to nakonec dopadlo?

17. místo: Assassin's Creed III: Remastered

Kladné hodnocení: 52% z celkem 4136 recenzí na Steamu

Remaster třetího dílu z AC série se moc hráčům nelíbil. Zklamáni byli hlavně cenou a některým hráčům se nelíbila grafická stránky hry (oranžový filtr).

16. místo: Assassin's Creed: Liberation

Kladné hodnocení: 56% z 1780 recenzí na Steamu

Menší titul, ve kterém jste poprvé hráli za ženu. Hráčům se moc nelíbily nudné monotónní úkoly a průměrná dějová zápletka.

15. místo: Assassin's Creed Chronicles: Russia

Kladné hodnocení: 59% z 678 recenzí na Steamu

AC 2,5D plošinovka, jejíž příběh je zasazen do Ruska v roce 1918, kde bojujete proti bolševikům. Hráčům se nelíbila nerovnoměrná obtížnost a potíže s ovládáním. Někteří měli i výtky k samotnému příběhu hry.

14. místo: Assassin's Creed Chronicles: India

Kladné hodnocení: 64% z 582 recenzí na Steamu

AC 2,5D plošinovka, tentokrát zasazená do Indie. Někteří hráči měli problém se ztotožnit s hlavním protagonistou hry a vadily hráčům četné bugy ve hře a zase to ovládání.

13. místo: Assassin's Creed Unity

Kladné hodnocení: 70% z 30232 recenzí na Steamu

AC v němž prožijeme Velkou francouzskou revoluci. Hráči nadávali na jedno. Bugy, bugy a zase ty bugy.

12. místo: Assassin's Creed Chronicles: China

Kladné hodnocení: 73% z 2587 recenzí na Steamu

První v sérii AC 2,5D plošinovek, který zavedl hráče do Číny v 16. století. Někteří hráči kritizovali nedostatečně silný příběh, který nedokáže patřičně vtáhnout hráče do hry a příliš jednoduchý soubojový systém.

11. místo: Assassin's Creed: Freedom Cry

Kladné hodnocení: 74% z 1405 recenzí na Steamu

Je to menší hra, která je určena jako doplněk k AC IV: Black Flag. Hráčům se nelíbila převážně krátkost samotné hry, kterou dohrajete přibližně za 5 hodin.

10. místo: Assassin's Creed III

Kladné hodnocení: 74% z 13677 recenzí na Steamu

Ukončení příběhu Desmonda s celkem slušnou severoamerickou kampaní. Hráčům se hlavně líbily námořní bitvy, naopak je zklamal nevyužitý potenciál hry a chudě působící města.

9. místo: Assassin's Creed Syndicate

Kladné hodnocení: 77% z 16199 recenzí na Steamu

Hráčům se líbilo zpracování Londýna a celkově zpracování éry průmyslové revoluce. Co se naopak hráčům nelíbilo byla velmi špatná optimalizace a bugy.

8. místo: Assassin's Creed: Rogue

Kladné hodnocení: 83% z 9013 recenzí na Steamu

Hra která je podobná hitu AC IV: Black Flag, ale hráčům se nelíbila krátká kampaň.

7. místo: Assassin's Creed

Kladné hodnocení: 83% z 9695 recenzí na Steamu

První díl, který odstartoval celou sérii. Z dnešního pohledu má tento titul opravdu ubíjející opakovatelnost úkolů.

6. místo: Assassin's Creed: Revelations

Kladné hodnocení: 84% z 9034 recenzí na Steamu

Závěr Eziovy trilogie v Konstantinopoli. Hodnocení by bylo zřejmě ještě vyšší, ale hra má nějaké problémy pod OS Windows 10.

5. místo: Assassin's Creed: Origins

Kladné hodnocení: 85% z 57762 recenzí na Steamu

Hra, která položila základy pro AC Odyssey a AC Valhalla. Neokoukané prostředí Egypta, ale hráčům se nelíbily nevýrazné vedlejší úkoly, po delším čase určitá repetitivnost a pro některé hráče byla tato hra opravdu zdlouhavá.

4. místo: Assassin's Creed II

Kladné hodnocení: 87% z 26764 recenzí na Steamu

První díl Eziovy trilogie. Dnes má tato hra problémy na určitých HW konfiguracích.

3. místo: Assassin's Creed: Brotherhood

Kladné hodnocení: 88% z 10942 recenzí na Steamu

Druhý díl Eziovy trilogie. Hráči si dnes stěžují na některé technické problémy, jako jsou problémy se spuštěním hry a na špatnou optimalizaci.

2. místo: Assassin's Creed IV: Black Flag

Kladné hodnocení: 88% z 38474 recenzí na Steamu

Tento díl s pirátskou tématikou se stal mezi hráči AC série rychle opravdovým hitem. Příběh se hráčům opravdu líbil, ale už se jim moc nelíbila opravdu velká mapa a kopa sběratelských předmětů na ní. Někteří hráči si pak stěžují na ovládání.

1. místo: Assassin's Creed: Odyssey

Kladné hodnocení: 89% z 83977 recenzí na Steamu

A jedničkou se momentálně stává AC Odyssey, který jen vlastně vylepšil mnoho věcí z AC Origins. Bohužel i tento díl se nevyhnul zaměření spíše na kvantitu nežli na kvalitu, a některým hráčům se nelíbily nevýrazné vedlejší úkoly podobně jako tomu bylo v AC Origins.

A jaký je váš nejlepší a nejhorší díl v sérii Assassin's Creed? Podělte se o to s námi v diskusi.