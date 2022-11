Astronauti vytisknou na 3D tiskárně část lidského kolena ve vesmíru

Zdroj: Shutterstock

Nikdo nepochybuje o tom, že může pomocí 3D tiskárny vytisknout nejrůznější pomůcky do domácnosti, kuchyně nebo třeba celé domy. Velkou naději vkládají inženýři a doktoři také do 3D tisku nejrůznějších částí těla a jejich následnému uplatnění v medicíně. Důkazem je i nový projekt, za kterým stojí NASA.

Ta se spojila s Redwire a Uniformed Services University of Health Sciences Center for Biotechnology (4DBio3) a společně odesílají na Mezinárodní vesmírnou stanici novou 3D biotiskárnu zvanou Redwire's BioFabrication Facility. Hlavním cílem projektu je zkusit vytisknout meniskus z lidského kolena přímo na oběžné dráze.

Zdroj: Shutterstock

Možnost vytisknout nějakou část lidského těla by samozřejmě pomohla nejen astronautům, ale třeba i vojákům, kteří velice často trpí poraněním menisku. Tiskárna by se měla dostat na Mezinárodní vesmírnou stanici na palubě zásobovací rakety startující 6. listopadu z kosmodromu NASA Wallops Island.

Nejedná se samozřejmě o první 3D tiskárnu ve vesmíru, protože již minulý rok dopravila NASA jednu z tiskáren Redwire, aby předvedla tisk z měsíční půdy. Tato technologie by mohla pomoci kolonistům, kteří budou stavět své příbytky na Měsíci bez nutnosti dopravovat na Měsíc materiál ze Země. Nová bio tiskárna by samozřejmě mohla být významnou součástí všech meziplanetárních misí, ale také zde na Zemi, protože by lidé mohli dostávat organické části vytištěné na míru místo anorganických implantátů, které mají velice omezenou životnost.