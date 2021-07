"Audacity je možný spyware, co nejdříve si ho odinstalujte" - je to však pravda?

To by bylo velmi alarmující, pokud by to byla pravda - neexistují totiž žádní zjevní nástupci nebo alternativy, které by splňovaly stejně široké využití jako právě Audacity; bezplatný otevřený zdroj, relativně snadno použitelný a ideální pro jednoduché úkoly, jako je editace surového zvuku do hotových podcastů.

Web SlashGear zaměřený na FOSS (svobodný a otevřený software) prohlásil, že ačkoliv je Audacity bezplatný a otevřený zdroj, nový majitel Muse Group může „provést některé velmi škodlivé změny“ - konkrétně naráží na nové zásady ochrany osobních údajů a telemetrické funkce, které jsou popsány jako „zastrašující a vágní“. A aby zase web FOSSPost nalákal ještě více čtenářů a způsobil chaos, nazval svůj článek „Audacity je nyní možný spyware, odstraňte si ho co nejdříve“.

Kořenem zájmu jsou ony zásady ochrany osobních údajů nového majitele Audacity - Muse Group. Zásady ochrany osobních údajů, které byly mimo jiné naposledy aktualizovány 2. července, nastiňují údaje, které aplikace může shromažďovat, a ve skutečnosti jsou docela podobné shromážděným údajům popsaným ve vlastních zásadách ochrany osobních údajů samotného FOSSPost, který Audacity tolik kritizuje: IP adresu, uživatelský agent prohlížeče a (prostřednictvím WordPress a Google Analytics) vaše zeměpisné umístění, soubory cookie a jakékoliv další informace, které o vás může váš prohlížeč poskytnout.

Zbývá poslední řádek - „údaje nezbytné pro vymáhání práva, soudní spory a žádosti úřadů (pokud existují)“. A přestože je toto jistě široká kategorie a není zvlášť dobře specifikovaná, tyto údaje dost dobře sbírá kdejaká společnost (ať už to zmiňuje či nikoli).

Není od věci také poukázat na fakt, že ani zásady ochrany osobních údajů, ani dotyčná telemetrie v aplikaci ještě nejsou ve skutečnosti účinné - obě jsou zaměřeny na nadcházející vydání 3.0.3, zatímco nejnovější dostupná verze je 3.0.2, tudíž není absolutně nutné, aby kdokoliv podléhal panice nad jejich aktuálně nainstalovanou verzí Audacity.