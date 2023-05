Austrálie chce vyvinout laserové dělo schopné ničit nepřátelské tanky

Austrálie se pustila do vývoje vysoce výkonného laserového systému, který bude schopen ničit nepřátelské tanky. Na vývoj prototypu vyčlenilo australské ministerstvo obrany celkem 12,9 miliónů australských dolarů. Jde skutečně o ambiciózní cíl, protože většina výzkumů v oblasti vývoje laserových děl se zatím soustředila na zbraňové systémy, které jsou schopné ničit relativně malé a křehké cíle. Jsou to laserové zbraně určené k ničení dronů nebo RAM munice (raketová, dělostřelecká a minometná).

Pokud to myslí Austrálie skutečně vážně a chce ničit nepřátelské tanky pomocí laserových zbraní, tak musí Australané vyvinout laser, který bude mnohem výkonnější než cokoliv co dnes existuje. Bavíme se tady o laserech o výkonu mnoha megawatt. Lasery, které by musely být schopny se dostatečně rychle propálit 600 až 700 mm homogenního válcovaného pancíře, který chrání tank.

Např. pro sestřelování dronů stačí laserový zbraňový systém o výkonu 60 kW, pro sestřelování protilodních raket a raket s plochou dráhou letu jsou potřebné lasery o výkonu 150 až 300 kW a pro sestřelování balistických raket pak lasery o výkonu 500 kW až 1 MW.

Je proto otázkou, jestli současné vědecké poznatky umožňují vyvinout tak výkonné laserové zbraňové systémy, které se vejdou do tanku a samotný tank bude mít dostatek energie k jejich napájení. Dnešní laserové zbraňové systémy jsou ale určitě schopny nepřátelskému tanku oslepit a zničit různé senzory a s největší pravděpodobností zničit i doplňkové reaktivní pancéřování tanku složené z výbušných bloků (Explosive reactive armour).

Pokud se Austrálii podaří vyvinout a v budoucnosti uvést do sériové výroby funkční laserová děla schopná vyřadit z boje nepřátelský tank, tak tím australská armáda sníží spotřebu protitankové munice u svých obrněných pozemních sil.