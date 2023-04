Autodesk mapuje ohořelé části katedrály Notre-dame, pomůže jim i počítačová hra

Dne 15. dubna 2019 vyhořela nejslavnější katedrála v Paříže, Notre-Dame. Požár vypukl v původní části katedrály, kde byla jen minimální protipožární ochrana. Výsledkem je, že se podařilo zachránit alespoň obvodové zdivo, ale historická dřevěná střecha lehla popelem.

V době požáru procházela katedrála velkou rekonstrukcí, a proto se okolo zdiva vyskytovalo i lešení, které se vlivem silného tepla roztavilo. To obnovu celé katedrály jen komplikuje. Nejrůznější technologické společnosti se rozhodly přispět na obnovu katedrály různými způsoby, aby do konání Olympijských her v roce 2024 byla ideálně již obnovena.

Zdroj: Shutterstock

Mezi těmito společnostmi byla i společnost Autodesk. Emmanuel Di Giacomo, Autodesk BI Ecosystem manager pro Evropu, prohlásil: „Kromě naší finanční dotace nás napadlo, že bychom mohli pomoci s rekonstrukcí. Cítili jsme, že BIM (Building Information Modeling) by určitě mohl urychlit celý proces.“

Největší pomoc Autodesk spočívá ve skenování mračen bodů po požáru a získání naprosto přesného modelu BIM. S vytvořením modelu před požárem pomohli tvůrci hry Assassin's Creed: Unity, která se odehrává ve středověké Paříži a kvůli které museli autoři vytvořit model katedrály Notre-dame v měřítku 1:1.