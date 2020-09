Automobilka Nikola lhala v reklamě. Vůz na vodíkový pohon se jen řítil z kopce

Zdroj

Americká automobilka Nikola se postavila do role průkopníka v oblasti vývoje vodíkového pohonu pro vozidla. Podle ekologů by to mohla být v budoucnu alternativa ekologického paliva pro automobily. I proto do tohoto konceptu investoval General Motors dvě miliardy dolarů.

Společnost Hindenburg Research provedla analýzu společnosti Nikola a zjistila, že zde zřejmě dochází k podvodnému jednání a klamání jak partnerů, tak investorů. Příkladem může být promo video známého tahaře Nikola One, kde se tahač řítí po dálnici a domněle při tom používá samostatný vodíkový pohon.

Ve skutečnosti se však jedná o trik, protože HIndenburg zjistil, že tahač ani vodíkovou jednotku neobsahuje a při natáčení této ukázkové jízdy byl jednoduše tahač vytažen na kopec a následně jen s pomocí gravitace puštěn z kopce dolů. Kamery měly být v tuto chvíli natočeny tak, aby divák nabyl dojmu, že jede po rovince. Reakce trhu na toto zjištění byla dle očekávání, akcie Nikoly se propadají v řádech desítek procent.



Automobilka s obviněními samozřejmě nesouhlasí, ale na druhou stranu sama uvedla, že ve videu s tahačem není nikde uvedeno, že se pohybuje na vlastní pohon, čímž nepřímo svou vinu vlastně potvrdili. Vzhledem k tomu, že se díky investicím jedná o hodnotnější automobilku než Ford, rozhodla se Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) celou záležitost ještě prověřit.