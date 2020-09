Bezdrátový reprák Lamax Storm1 nabídne až 15 hodin hudby v extrémních podmínkách

Bezdrátové reproduktory obvykle nepořizujeme jenom proto, abychom je měli zapojené nadosmrti v obýváku, ale abychom s nimi mohli vyrazit do přírody, na zahradu, k vodě či na dovolenou. Počasí je ovšem zrádné, takže pokud se rozhodnete na svém reproduktoru zbytečně šetřit, čekají vás jen nervy a strach, zda ho příští kapka deště nepošle do věčných lovišť.

Otestovali jsme proto bezdrátový reproduktor Lamax Storm1, pro který i nehostinné podmínky nejsou žádnou výzvou. Disponuje voděodolností úrovně IP67, díky které přežije i ve vodě do hloubky 1 metru, a to až po dobu 30 minut. Můžete jej tedy nechat s klidem na duši hrát na zahradě, aniž byste pro něj běželi při prvních náznacích deště. Vydrží i volné pohození či pád do sněhu.

Reproduktor je krytý dvěma vrstvami, z nichž na první pohled můžete vidět vnější pogumovanou, pod ní naleznete pak běžný plastový kryt. Celoplošné pogumování chrání zařízení nejen voděodolností, ale pomůže mu přežít i hrubší nárazy, například při pádu z kola. K pohodlnému uchycení ke kolu či k batohu poslouží postranní ucho na karabinu.

Dostaňme se ovšem k hlavnímu bodu, kterým je přirozeně hudební přednes. V nitru Lamax Storm1 naleznete dva akustické měniče v celkovém výkonu 2x20W s frekvenčním rozsahem 80 Hz – 18 KHz. Spolehlivě ozvučí i větší místnost a stydět se nemusí ani v otevřené přírodě. Díky funkci TWS jej můžete spárovat s druhým kusem a výkon ještě zdvojnásobit.

K posilnění hudebního zážitku můžete využít celkem tři režimy, jmenovitě standardní; Bass Boost (k posílení basů) a emulaci 3D prostoru, který se pokouší simulovat koncertní podmínky. Mezi jednotlivými režimy budete pravděpodobně různě přepínat, jelikož ani jeden nelze označit za univerzální. Především emulace 3D prostoru některým písničkám pomůže, ale jiným naopak ublíží.





Ovládací prvky naleznete na horní straně reproduktoru, navzdory gumovému potahu se naštěstí mačkají lehce a materiál prstům nevzdoruje. Vstupy jsou chráněné odnímatelným gumovým krytem, za kterým se schovává slot pro MicroSD kartu, USB-C konektor pro nabíjení či drátový přenos a vstup pro 3.5mm jack. Samozřejmostí je podpora bezdrátového připojení přes Bluetooth 5.0.

Příjemnou funkcí je podpora NFC párování, díky kterému se stačí s mobilním telefonem pouze reproduktoru dotknout. Tuto funkci využijete například na společenských událostech, kdy může kdokoliv převzít otěže nad hudbou a pustit vlastní playlist. Reproduktor dokonce disponuje vestavěným voděodolným mikrofonem, díky kterému si vyřídíte i příležitostné hovory.

Bezdrátový reproduktor Lamax Storm1 pohání baterie o kapacitě 6600mAh, která dle informací od výrobce vystačí až k 15 hodinám hraní při 50% hlasitosti, popřípadě až 7 hodinám hraní při 80% hlasitosti. Plné dobíjení trvá něco kolo 3 hodin.

Závěr

K čemu pořizovat levnější reproduktor, který byste nemohli s sebou nikam tahat? Lamax Storm1 sice patří ke dražším modelům, ale alespoň vám nabídne kvalitní hudební zážitek a můžete jej vzít kdykoliv kamkoliv, aniž byste nervózně vyhlíželi první kapky deště nebo sněhu.