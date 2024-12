Bluesky posiluje ochranu: Jaká pravidla mají zastavit falešné účty?

Nová pravidla a důraz na ověřování

Bluesky se rozhodla přistoupit k přísnější regulaci falešných účtů. Nová pravidla, zveřejněná týmem Bluesky Safety, stanovují „agresivnější“ přístup k imitaci. To zahrnuje odstranění účtů, které se věnují napodobování ostatních nebo si „zabírají“ uživatelská jména s cílem vydávat se za někoho jiného.

Jedním z klíčových opatření je rozšíření moderátorského týmu, který byl v poslední době zčtyřnásoben. Tímto krokem Bluesky reaguje na masivní příliv uživatelů, jenž vedl k nahromadění hlášení o problémech s falešnými účty. Ačkoliv moderátorský tým stále zpracovává starší případy, vedení firmy věří, že s novými kapacitami dokáže rychleji reagovat na hlášení o imitaci.

Jak poznat důvěryhodný účet?

Na rozdíl od Twitteru (dnes X), který nabízí ikonické „modré fajfky“ ověřených účtů, Bluesky spoléhá na jiný systém – ověřené domény v uživatelských jménech. Například uživatelé s doménou „bsky.team“ jasně naznačují, že jsou spojeni přímo s platformou. Tento přístup má své výhody, ale není bez problémů. Mnoho uživatelů si stěžuje, že nedostatek jednoznačných vizuálních značek ztěžuje rozlišování mezi autentickými účty a parodiemi.

Bluesky proto pracuje na usnadnění procesu ověřování pro organizace a významné osobnosti, aby si mohly snadno nastavit své ověřené domény. Zároveň přiznává, že uživatelé požadují širší možnosti ověřování, které přesahují rámec pouhých doménových jmen.

Zdroj: Shutterstock

Co se děje s parodickými účty?

Parodie a fanouškovské účty mají na Bluesky své místo, ale pod jasnými podmínkami. Musí být zřetelně označeny jak v uživatelském jméně, tak v popisu, aby bylo patrné, že se nejedná o oficiální profily. Naopak účty, které zneužívají falešnou identitu k získání sledujících a později změní svůj charakter, budou bez milosti odstraněny.

Plány do budoucna

CEO Bluesky Jay Graber naznačil, že platforma hodlá dále posilovat nástroje ověřování identity. Do hry by mohly vstoupit i třetí strany – jiné aplikace nebo organizace by mohly nabídnout vlastní způsoby ověřování uživatelů. Tento decentralizovaný přístup by mohl přinést větší flexibilitu a bezpečnost.

Tým Bluesky Safety uzavírá aktuální změny prohlášením: „Víme, že uživatelé chtějí více možností, jak ověřit svou identitu. Pracujeme na dalších nástrojích a věříme, že je budeme moci brzy představit.“