Dell sjednocuje privátní cloudy: Jedna platforma vládne všem

Dell představil novou Dell Automation Platform – jednotný software pro provoz privátních cloudů s podporou tří hlavních technologií: VMware vSphere, Nutanix a Red Hat. Nejde však o další běžný cloud – platforma je navržena jako centrální nástroj pro správu více cloudových stacků v rámci jediné hardwarové infrastruktury.

Každý cloudový stack funguje samostatně a nemůže sdílet jeden uzel s jiným, ale všechny mohou koexistovat v rámci jedné flotily serverů a úložišť Dellu. Pro firmy to znamená možnost používat více technologií podle svých potřeb, aniž by musely budovat oddělená datová centra.

Nasazení za 2,5 hodiny a o 90 % méně kroků

Dell zdůrazňuje, že hlavním cílem bylo zjednodušení a urychlení. S novou platformou:

lze nasadit prostředí už za 2,5 hodiny ,

, došlo ke snížení počtu kroků nutných pro spuštění až o 90 % ,

, vše probíhá s využitím zero-touch onboardingu a centrální správy.

Díky tomu mohou IT týmy místo nekonečných konfigurací řešit to, co je důležité – vývoj, škálování nebo provoz.

Zdroj: Shutterstock

Flexibilita, kterou ocení i firmy v přechodu

Platforma podporuje jak licence zákazníků („bring-your-own-license“), tak licencování přímo přes Dell. Aktuálně je podporován VMware vSphere, nikoli však plná Cloud Foundation – její příchod je ale očekáván v dalších šablonách během roku 2025.

Kromě samotného nasazení Dell nabízí i katalog ověřených „blueprintů“, což firmám umožňuje nastavit prostředí podle ověřených vzorců a výrazně tak omezit riziko.

Případová studie: Nature Fresh Farms

Mezi prvními zákazníky se platforma osvědčila kanadské společnosti Nature Fresh Farms. Její viceprezident pro IT a bezpečnost Keith Bradley ocenil, že díky nové infrastruktuře mohou snadno přecházet mezi jednotlivými cloudy a zároveň efektivně využívat stávající hardware.

„Možnost přecházet mezi cloudovými prostředími a znovu využít infrastrukturu je pro nás zásadní. Chráníme investice a můžeme rychle reagovat na měnící se potřeby firmy,“ říká Bradley.

Strategický krok od Dellu

Arthur Lewis, prezident Dell Infrastructure Solutions Group, shrnul přístup slovy:

„Pomáháme zákazníkům stavět moderní, bezpečná a efektivní datová centra. Využíváme data pro inteligenci a děláme z komplexity jasně řízené prostředí.“