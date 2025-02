Dell čelí riziku ztráty zaměstnanců kvůli povinnému návratu do kanceláří

Společnost Dell se rozhodla od března 2025 povolat zaměstnance zpět do kanceláří na plný úvazek. Podle interního sdělení generálního ředitele a předsedy představenstva Michaela Della, které zveřejnil Business Insider, budou muset všichni zaměstnanci, kteří žijí do hodiny od kanceláře, docházet na pracoviště pět dní v týdnu. Dell tento krok obhajuje tvrzením, že osobní interakce je stále efektivnější než digitální komunikace.

"Ať máme jakoukoli technologii, nic není rychlejší než osobní interakce. Třicetisekundový rozhovor může nahradit e-mailovou výměnu trvající hodiny nebo dny," uvedl Dell.

Zaměstnanci, kteří žijí dále než hodinu cesty od kanceláře, mohou zůstat v režimu práce na dálku. Není však jasné, zda si pracovníci mohou změnit místo bydliště, aby se vyhnuli návratu do kanceláře. Společnost zatím neposkytla konkrétní odpovědi na otázky zaměstnanců, jak ukazuje interní sdělení, které žádá pracovníky o trpělivost, dokud nebudou zveřejněny další detaily.

Propagační politika a kariérní růst

Další problematickou oblastí je údajná neochota společnosti Dell povyšovat zaměstnance, kteří pracují na dálku. Podle zpráv Business Insideru Dell již dříve zavedl pravidlo, že plně vzdálení pracovníci nejsou způsobilí pro povýšení.

Zdroj: Shutterstock

Tato politika může ovlivnit skladbu talentů v podniku. Deena Merlen, právnička specializující se na pracovní právo, upozorňuje na možné dopady:

"Pokud budou povyšováni pouze ti, kteří mohou fyzicky docházet do kanceláře, společnost riskuje, že přijde o talentované pracovníky, kteří by jinak mohli přinést firmě obrovskou hodnotu," uvedla Merlen.

Navíc může tento přístup kolidovat s legislativou na ochranu zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří by měli mít právo na přiměřené pracovní podmínky. Pokud by Dell neumožnil odpovídající úpravy pracovního režimu, mohl by čelit právním problémům.

Dlouhodobý tlak na návrat do kanceláří

Dell již několik let postupně přitvrzuje v otázce návratu do kanceláří. První na řadě byla obchodní oddělení, která dostala příkaz vrátit se do kanceláře na plný úvazek už v březnu minulého roku. Tehdy společnost argumentovala tím, že data ukazují vyšší produktivitu obchodníků v kancelářském prostředí.

Podobná opatření byla aplikována i na výrobní týmy, inženýry v laboratořích a vedoucí pracovníky. Od února navíc Dell podle některých zpráv monitoruje pracovní návyky zaměstnanců prostřednictvím VPN připojení a přístupových karet. Tento postup vyvolal spekulace, zda Dell nevyužívá návrat do kanceláří jako nástroj k redukci počtu zaměstnanců.

Hrozba odchodu talentovaných pracovníků

Povinný návrat do kanceláří se v technologických firmách ukazuje jako krok, který může vést k odlivu talentovaných zaměstnanců. Výzkum několika univerzit, včetně University of Pittsburgh a The Chinese University of Hong Kong, ukázal, že firmy, které zavedly striktní návrat do kanceláří, zaznamenaly v průměru 14% nárůst fluktuace zaměstnanců. Tento efekt byl nejvýraznější ve firmách zaměřených na technologii a finance.

Zatímco někteří analytici nepředpokládají, že by Dell zaznamenal masový odchod zaměstnanců, jiní varují, že firma může přijít o cenné odborníky, zejména na vyšších pozicích.

Podle Patrika Moorheada, analytika Moor Insights & Strategy, by ale návrat do kanceláří mohl mít pozitivní vliv na produktový vývoj společnosti Dell. Opačný názor zastávají zaměstnanci, kteří považují návrat do kanceláří za skrytou snahu snížit počet pracovníků bez nutnosti provádět oficiální propouštění.