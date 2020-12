Boston Dynamics přejí k novému roku virálním videem, roztančili své roboty

Zdroj

S koncem roku uveřejňuje většina firem a společností nějaké přání do nového roku. Některé to pojmou spíše konzervativně, ale některé i zábavně až kuriózně. Právě takové PF se rozhodla natočit společnost Boston Dynamics, která zveřejnila video se skupinovým tancem robotů se zástupci všech svých modelů.

Roboti tancovali na píseň Do You Love Me od kapely The Contours. Na počátku videa je jediný robot, a to humanoidní Atlas, ke kterému se začnou přidávat i robopes Spot a přepravník Handle. Video nádherně demonstruje kvality a pohybové schopnosti všech robotů. Nutno přiznat, že jejich taneční provedení jim může většina lidí závidět.

Kam se však bude obecně vyvíjet společnost Boston Dynamics, se prozatím neví. Novým majitelem se nedávno stala automobilka Hyundai, která Boston Dynamics odkoupila od investiční firmy SoftBank. Hyundai však nikomu neprozradila, zda chystá nějaké zásadní změny. Nově si také můžete prohlédnout robopsa Spota pojmenovaného Dášenka, který se nachází v současné době v Alze. Další dva kusy Spota se očekávají v nejbližší době na ČVUT.