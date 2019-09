Boston Dynamics vypouští do světa robopsa Spota a armádě nabízí akrobata Atlase

Od společnosti Boston Dynamics míří na veřejný trh v tuto chvíli čtyřnohý robot Spot připomínající svým vzhledem psa. Jeho primárním cílem je přenášení věcí z jednoho místa na druhé. V tuto chvíli dokáže unést až 14 kg balík, takže je vhodný pro průmyslovou oblast. Na rozdíl od všech svých konkurentů zvládá i pohyb přes velice nedostupný terén, jako jsou schody či nejrůznější překážky.

Spot je nicméně možné nadále vylepšovat pomocí přídavných senzorů či modulů, aby např. zvládl otevírat dveře robotickou rukou či detekovat methan v zamořené oblasti. V tuto chvíli by se tak mohl proměnit na záchranáře, který by byl předvojem hasičů a sloužil k průzkumu, zda je do oblasti bezpečné vstoupit.

Druhý nejznámější robot z dílny Boston Dynamics je humanoid Atlas. U něho se vývojáři zase snaží, aby dokázal udržet stabilitu za všech okolností. V současné době zvládá stojky, kotrmelce, salta, parkour či další gymnastické prvky, které ve světě robotiky zatím nemají obdoby. Jeho úspěšnost při testech, kterými by měl problém projít i běžný člověk, nyní stoupla až na 80 %, viz video níže.

Do budoucna se určitě dá uvažovat o tom, že by Atlas byl k dispozici všude tam, kde to bude pro člověka nebezpečné. Určitě by našel své využití v armádě, u hasičů či v policejním sboru. Při představě, že by takový robot byl jednou vybaven zbraněmi, by se leckomu jistě vybavily nejrůznější sci-fi filmy.