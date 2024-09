Budoucnost je tady: Jak Codec Avatars změní svět komunikace a virtuální reality

Co jsou Codec Avatars?

Codec Avatars jsou revoluční technologií, na které Meta pracuje již několik let. Jedná se o lifelike hologramy, které vám umožní komunikovat s ostatními lidmi v rozšířené realitě (AR), jako by byli přímo vedle vás. Tento systém slibuje, že překoná klasické obrazovky a nabídne nový způsob interakce v digitálním světě. Mark Zuckerberg poprvé tuto technologii naznačil už před rokem, když se zúčastnil podcastu "v metaverzu" – tedy v prostředí virtuální reality (VR).

Díky Codec Avatars budou hologramy působit mnohem více jako skutečné osoby. Zásadní pokrok nastal ve zjednodušení jejich tvorby – zatímco dříve bylo potřeba pokročilé kamerové vybavení, dnes lze většinu avatarů vytvořit pomocí telefonních skenů.

Budoucnost Codec Avatars ve VR

Podle Marka Rabkina, viceprezidenta v Meta, který vede vývoj Horizon OS a Quest, se Codec Avatars nakonec dostanou i do VR headsetů. Přestože aktuální zařízení jako Quest 3 a 3S nejsou vybavena potřebnými senzory (například sledováním očí), je velmi pravděpodobné, že již v příští generaci headsetů bude tato funkce integrována.

Rabkin také vysvětlil, že proces tvorby těchto avatarů, ať už stylizovaných pro VR nebo realistických pro AR, je v mnoha ohledech velmi podobný. Zahrnuje rozsáhlý sběr dat – od detailních kamerových skenů po jednoduché telefonní snímky. V obou případech je cílem získat co největší množství dat, aby modely fungovaly efektivně a byly schopny věrně napodobit jak vzhled, tak pohyby lidí.

Jednou z největších výzev pro Meta je zajistit, aby byl tento proces dostatečně rychlý a finančně nenáročný, aby ho mohly využívat miliony uživatelů po celém světě. Až se to podaří, holografické avatary by mohly hrát významnou roli nejen v AR, ale i v každodenním používání VR.

Zdroj: Shutterstock

Jaká je současná realita?

Zatímco technologie pro realistické holografické avatary v AR je stále v plenkách, budoucí generace VR headsetů, které se na ni budou schopny plně spolehnout, je už na obzoru. Meta totiž nadále investuje obrovské prostředky do vývoje jak hardware, tak softwaru, aby tato vize mohla co nejdříve dosáhnout reálného využití.

Už nyní se technologie Codec Avatars zjednodušuje. Dříve složité procesy, jako je sběr dat pro stylizované nebo realistické avatary, jsou stále přístupnější širší veřejnosti díky zlepšené dostupnosti zařízení a pokročilejším algoritmům. Pro běžné uživatele tak nebude vytváření vlastního holografického avatara složitější než pár kliknutí na mobilním telefonu.

Jak ovlivní holografické avatary náš svět?

Představte si budoucnost, kde si nasadíte brýle a během chvíle se setkáte se svým kolegou nebo kamarádem ve formě hologramu, i když se fyzicky nacházíte tisíce kilometrů od sebe. Holografické avatary by mohly zásadně změnit způsob, jakým komunikujeme, pracujeme nebo trávíme volný čas. Nejenže by se mohly stát běžnou součástí pracovních schůzek a školení, ale mohly by se uplatnit i ve vzdělávání nebo dokonce ve zdravotnictví.

Nabízí se mnoho scénářů využití. Například lékaři by mohli konzultovat pacienty prostřednictvím hologramů v reálném čase, a to bez ohledu na vzdálenost. Školení techniků či odborníků by mohlo probíhat ve VR prostředí s realistickými avatary, což by výrazně snížilo náklady na cestování a usnadnilo přístup k odbornému vzdělávání. Možnosti jsou téměř nekonečné.