Cabolo: AI technologie bez cloudu, která chrání informace tam, kde vznikají
Ve světě, kde je většina digitálních služeb úzce spjata s cloudovou infrastrukturou, přicházejí také technologie, které volí odlišný přístup. Jednou z nich je Cabolo – systém vyvinutý italskou společností Cedat85. Je navržen pro bezpečnou správu obsahu vznikajícího během schůzek, operativních diskusí, výslechů nebo konferencí, tedy v prostředích, kde je důvěrnost informací základním předpokladem už od samotného počátku.
„Nejcennější informace dnes nevznikají v dokumentech, ale v mluveném slově – na schůzkách, během operativních diskusí a ve chvílích, kdy se formují rozhodnutí a odpovědnost. Uchovat tyto informace přímo tam, kde vznikají, je klíčové. Pokud chceme budovat důvěryhodnou digitální budoucnost, musíme chránit hlas ještě dříve, než opustí prostředí těch, kteří jej vytvářejí,“ vysvětluje Gianfranco Mazzocoli, CEO společnosti Cedat85.
Cabolo pracuje zcela bez připojení k internetu. Vytváří prostředí, ve kterém lze audio i video nahrávat a zpracovávat přímo lokálně, následně je přepisovat, archivovat, organizovat a strukturovat tak, aby byly okamžitě dostupné a snadno vyhledatelné. Bez externích serverů, bez cloudových úložišť a bez rizika odposlechu či úniku dat. Vše zajišťuje lokální umělá inteligence doplněná pokročilým šifrováním a plnou kontrolou ze strany organizace. Součástí systému je také offline zařízení pro přepis a titulky v reálném čase, které umožňuje automaticky převádět mluvené slovo do textu i titulků během probíhajícího jednání – a to zcela bez připojení k internetu.
Právě tento přístup – AI technologie, která se vrací do fyzického prostředí a funguje blíže uživateli než webovým službám – vedl k tomu, že analytická společnost Gartner zařadila Cedat85 mezi nejvýznamnější evropské hráče v oblasti AI aplikované na hlas. Tento výsledek stojí na více než čtyřiceti letech zkušeností se zpracováním přirozeného jazyka a na principu, že technologie musí být nejen výkonná, ale především spolehlivá, bezpečná a odolná.
Velkou předností Cabolo je jeho flexibilita. Zařízení lze umístit přímo na stůl během jednání, připojit k profesionálním audio systémům nebo integrovat s platformami jako Teams či Zoom. Pomocí protokolu Dante může být systém nasazen také v režijních pracovištích, kde je potřeba spravovat více audio kanálů současně. Umělá inteligence rozpoznává účastníky, automaticky strukturuje obsah a archivuje jej podle přehledných kritérií. To vše bez internetového připojení – což představuje zásadní výhodu pro soudy, obranné složky, vyšetřovací orgány, správní rady, univerzity i mezinárodní konference.
„Na rozdíl od běžných cloudových řešení představuje Cabolo offline ekosystém navržený pro kombinovanou práci s audiem, videem a textem. Umělá inteligence zde funguje v plně soukromém prostředí, které umožňuje bezpečné zpracování, archivaci i syntézu informací. Díky tomu zůstává suverenita nad citlivými daty vždy v rukou uživatele. Navíc systém dokáže postupně zlepšovat své výsledky a zároveň pracuje s až desetkrát nižší energetickou náročností než cloudová řešení,“ uvádí Enrico Giannotti, Managing Director společnosti Cedat85.
Nová generace systému přináší také nástroje pro efektivní práci s obsahem: inteligentní shrnutí, zvýraznění klíčových témat, automatické reporty i funkce pro úpravu textu, které pomáhají odstranit redundance a zlepšit čitelnost. Funkce „Insights“ pak poskytuje analytický přehled nad shromážděnými materiály a pomocí intuitivní vizuální logiky upozorňuje na priority a kritická místa.
Není proto překvapivé, že je řešení vysoce ceněno v prostředích s vysokými nároky na důvěrnost informací – od evropských institucí až po velké mezinárodní organizace. Cabolo Interview Kit, vybavený 4096bitovým šifrováním a digitálním watermarkem, se například stal běžným nástrojem v rámci procedur zavedených reformou Cartabia v Itálii, která stanovuje povinné nahrávání výslechů.
Významné uznání přišlo také v roce 2024, kdy bylo Cabolo pozváno na ministerské zasedání G7 zaměřené na průmysl, technologie a digitalizaci v italském Trentu. Společnost zde přispěla k diskusi o mezinárodní deklaraci pro etickou a odpovědnou umělou inteligenci.
Cabolo tak ukazuje, že technologické inovace mohou jít ruku v ruce s kontrolou nad daty. V době globální konektivity připomíná, že informace mají nejvyšší hodnotu tehdy, když zůstávají tam, kde vznikají – v rukou těch, kteří je vytvářejí.
Tento přístup již využívají významné instituce a organizace, například Ministerio de Justicia de España, Ministerstvo spravedlnosti Chorvatska, Federal Executive Council Nigeria, Royal Devon University ve Velké Británii, Masarykova univerzita v Brně, Istituto Poligrafico dello Stato italiano, SEA Aeroporti di Milano, Tribunale di Torino, Consiglio Regione del Friuli-Venezia Giulia či Allianz. Již v roce 2021 pak řešení společnosti Cedat85 zvítězilo v globálním výběrovém řízení Evropského parlamentu a začalo zajišťovat zpracování obsahu plenárních zasedání v reálném čase ve všech 24 oficiálních jazycích Evropské unie.