Cemu dostal podporu více procesorových jader, novou Zeldu rozběhne v 4k a 60fps

Aktuálně jsou schopni programátoři na Patreonu vybrat měsíční částku kolem 16 500 dolarů, což zajišťuje rychlý rozvoj emulátoru. Aktualizovaná verze emulátoru Cemu se objevuje zpravidla co dva až tři týdny a donátoři na Patreonu dostávají novou verzi o několik dní dříve, než je uvolněna pro běžné uživatele.

Zatím poslední verze Cemu nese označení 1.11.3 a umožňuje už využívat více procesorových jader, což se kladně podepisuje na výkonu. Nyní tak už na dostatečně silném PC není problém dosáhnout u videohry The Legend of Zelda: Breath of the Wild snímkové rychlosti 60 fps, a to při rozlišení až 4k (3840x2160). Nová Zelda by měla být na Cemu plně hratelná, a lze ji přehrát až do konce.

Na videu níže běží Zelda na nadupaném PC s procesorem Intel i7-8700k taktovaném na 5 GHz, grafice Nvidia GTX 1080Ti a 32 GB DDR4 RAM.

Na druhém videu níže běží hra na drobet slabším procesoru Intel i5-6400@2,7 GHz, grafice Nvidia GTX 1050 Ti a 16 GB DDR4 RAM. Jak můžete vidět na videu, tak při využití single core recompileru hra dosahovala snímkové rychlosti 21 fps a při zapnutí dual core recompileru z 1.11.3 pak hra poskočí až na 39 fps, tedy skoro na dvojnásobek snímkové rychlosti.

Mimo videohry The Legend of Zelda: Breath of the Wild podporuje Cemu samozřejmě i další videohry určené pro konzoli Wii U.